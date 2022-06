“Mis ahorros”: peruana llora de impotencia, porque una rata destruyó el dinero que tenía guardado en su casa

La mujer, en las imágenes que colgó en esta red, no pudo contener el llanto de impotencia al ver la triste escena que descubrió al llegar a su residencia.

Sin duda, una pena por la mujer peruana pues le ha costado mucho ahorrar toda esa cantidad de dinero. Según contó ella se puso a revisar el lugar donde los había guardado y se dio con la amarga sorpresa que el animal los había mordido.

“Maldita rata”, se lee en el vídeo y le agregó “mis 3 mil soles, aaaajaaaajay”. Pero la mujer no está sola en su tristeza, y lejos de haber generado muchas reproducciones las personas le han mandado palabras de aliento para superar la pérdida de sus recursos económicos.

“Ay amiga pucha, que pena”, “Alaaa no me imagino lo que debes sentir”, “ay pero dónde los has guardado”, “esos animales son de lo peor”, “pucha que penaaa”, “que descuidada, mejor es el banco”, “muy mal, es tu culpa por no saberlos cuidar”, son algunos de las reacciones en TikTok.