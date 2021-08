“Moriremos lentamente”: El dramático mensaje de una niña afgana ante el regreso de los talibanes al poder

Un video de una niña afgana, cuya identidad se desconoce, ha dado la vuelta al mundo y se ha vuelto viral debido a sus desgarradoras declaraciones luego de que los talibanes establecieran con éxito su vuelta al poder tras casi 20 años.

La emotiva grabación fue publicada en Twitter por Masih Alinejad, periodista y activista en derechos humanos iraní. La publicación cuenta actualmente cuenta con aproximadamente 2 millones de reproducciones.

“No contamos porque nacimos en Afganistán”, comenta entre lágrimas la niña. “No puedo evitar llorar. Nadie se preocupa por nosotros. Moriremos lentamente en la historia”, agrega en el video.

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"

Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.

My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 13, 2021