Vídeos: Miles de personas intentan huir de Kabul por temor a los talibanes

Miles de personas intentaban huir el lunes por temor a la versión estricta del islam de los talibanes, con escenas de caos cuando las multitudes se congregaron en el aeropuerto.

Ghani huyó el domingo cuando los insurgentes rodearon Kabul, sellando una victoria militar en la que los talibanes tomaron todas las grandes ciudades afganas en apenas 10 días.

“Los talibanes ganaron con el juicio de sus espadas y armas, y ahora son responsables del honor, de la posesión y de la autopreservación de su país”, apuntó Ghani en un mensaje en Facebook.

Por su parte, el cofundador de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, también anunció la victoria del movimiento.

“Ahora tenemos que mostrar que podemos servir a nuestra nación y garantizar la seguridad y el bienestar”, dijo Baradar en un video.

Las fuerzas gubernamentales colapsaron sin apoyo de las tropas estadounidenses, que invadieron el país en 2001 tras los ataques del 11 de setiembre y depusieron a los talibanes por su apoyo a Al Qaida.

Estados Unidos no logró construir un gobierno democrático capaz de resistir a los talibanes, pese a invertir miles de millones de dólares y otorgar apoyo militar durante dos décadas.

El presidente Joe Biden estaba decidido a retirar las tropas de su país para fines de este mes, e insistió en que no le iba a “pasar esta guerra” a otro presidente.

Pero el rápido colapso del gobierno afgano dejó a Washington anonadado.

Las autoridades norteamericanas insistieron en que no habría una evacuación en pánico como la de Saigón en 1975, pero funcionarios estadounidenses, sus aliados afganos y otros residentes corrieron este lunes para huir de Kabul.

Estados Unidos ha enviado 6.000 soldados al aeropuerto para evacuar al personal de la embajada y afganos que los apoyaron como intérpretes o en otras funciones.

Tras dudas iniciales sobre la situación en el aeropuerto de Kabul, el portavoz del departamento de Estado, Ned Price, aseguró que el perímetro de la terminal estaba protegido por tropas estadounidenses.

More video from what’s happening inside Kabul airport currently as chaos happens and hundreds or thousands of people try to get on flights to flee the area pic.twitter.com/rnXEF6n77O

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 16, 2021