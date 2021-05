Muere “Bo”, uno de los perros que acompañó a la familia Obama en la Casa Blanca durante casi una década

La ex primera dama explicó en Twitter que “Bo” tenía cáncer. Aunque expresó tristeza, dio las gracias por la “vida alegre” que pudo disfrutar el perro con “juegos”, “caricias” y “tardes tumbado en el sofá”.

“También sabemos -añadió Michelle- que no somos los únicos que queríamos a Bo y damos las gracias por el amor que todos ustedes le mostraron durante los años. Por favor, abracen un poquito más fuerte a los miembros peludos de su familia esta noche y acaricien su barriguita de nuestra parte”.

Por su parte, el exmandatario colgó en Twitter varias fotos de “Bo”, al que describió como un “amigo verdadero y un leal compañero”.

Una de esas imágenes muestra a “Bo” corriendo con el expresidente dentro de la Casa Blanca y otra retrata al perro sentado mientras se deja acariciar por varios niños.

This afternoon was a difficult one for our family. We said goodbye to our best friend—Bo—after a battle with cancer. We are grateful for the love you showed him over the years. Please hug the furry members of your family a little closer tonight—and give them a belly rub from us. pic.twitter.com/zOk3SPABsT

— Michelle Obama (@MichelleObama) May 8, 2021