Muere hermano menor de Hillary Clinton ¿Quién era Tony Rodham?

La también exprimera dama estadounidense hizo el anuncio este 8 de junio a través de su cuenta de Twitter. Tony Rodham era el menor de sus hermanos. No se explicó la causa de su muerte.

“Perdimos a mi hermano Tony anoche. Es difícil encontrar palabras, mi mente está inundada de recuerdos de él hoy”, escribió en Twitter. “Cuando entraba a una habitación, la encendía con risas. Era amable, generoso y un marido maravilloso para Megan y padre para Zach, Simon y Fiona. Lo extrañaremos mucho”, se lee en el mensaje.

We lost my brother Tony last night. It’s hard to find words, my mind is flooded with memories of him today. When he walked into a room he’d light it up with laughter. He was kind, generous, & a wonderful husband to Megan & father to Zach, Simon, & Fiona. We’ll miss him very much.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 8, 2019