Mujer es detenida tras ser señalada de asesinar a sus tres hijos y revelan qué pudo llevarla a cometer el atroz crimen

Hay conmoción en Los Ángeles, California, por el arresto de la joven hispana, Sandra Chico. La detenida es la principal sospechosa de la muerte de sus tres pequeños hijos. Ahora afronta cargos por asesinato.

La investigación está en curso y aún están pendientes los resultados de la autopsias de las tres víctimas para determinar las causas de sus muertes. People en Español reportó en una nota que “familiares le dijeron a las autoridades que Chico mató a los niños, asfixiándolos, y luego intentó suicidarse”.

El medio escribió: “conmovedor caso recuerda la historia Liliana Carrillo, otra madre hispana acusada de matar a sus pequeños hijos en California”. “La familia de Chico está en shock tras enterarse del trágico suceso”, agregó People en Español.

Aparentemente Chico sufría depresión postparto, aunque esa información no ha sido confirmada por ninguna autoridad. En redes sociales se leen mensajes como “no la juzguen”.

En tanto, Arturo Cerezo, tío de los niños, dijo a Univisión34 de Los Ángeles: “Lo único que pido es que no la juzguen”. Las declaraciones las dio el familiar durante una vigilia en la vivienda del este de Los Ángeles, donde ocurrió la tragedia y que se ha convertido en las últimas 24 horas en un gigantesco altar improvisado por la memoria de los niños.

