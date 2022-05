Narcotráfico: autoridades de EE. UU. localizan sofisticado narcotúnel que contaba con electricidad, rieles y paredes reforzadas

Al estilo del Chapo Guzmán, descubrieron que el tramo subterráneo contaba con sistemas de ventilación, electricidad, un sistema de rieles y paredes reforzadas, según el comunicado del fiscal federal del Distrito Sur de California.

Los cuerpos de seguridad lograron confiscar en el lugar más de 1 mil 700 libras de cocaína, 164 libras de metanfetamina y cuatro de heroína, haciendo un total de US$22 millones en drogas.

Según los datos propiciados por las autoridades, el narcotúnel tenía una distancia de casi 530 metros (lo equivalente a casi seis estadios de futbol) entre ambos estados, con una profundidad de 18 metros y 1.2 metros de ancho.

Sumado a la confiscación de la droga, las autoridades arrestaron a seis residentes en Estados Unidos por “conspirar a favor de una asociación ilícita de tráfico de drogas”.

Según reportan los Agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el descubrimiento del tramo subterráneo se suscitó el viernes 13 de mayo.

Lea también: Capturan a hombre con US$45 mil y Q30 mil en efectivo cuyo origen no pudo justificar

Esto se llevó a cabo luego de que las autoridades observaran raros comportamientos entre varias personas mientras se movilizaban constantemente en el almacén y una casa ubicada en National City.

Uno de estos comportamientos fueron las actividades que realizaban dos mujeres, llamadas Vanessa Ramírez y Luz de Luna Olmos, que se estacionaban en la parte trasera de una tienda en San Diego y sacaban cajas de cartón de un contenedor de basura.

U.S. anti-narcotics agents have discovered a drug-smugglers' tunnel running under the U.S.-Mexico border and equipped with a rail track, electricity and ventilation system, the U.S. Department of Justice said https://t.co/tgPvgmhaEO pic.twitter.com/u9zLr7Cc0u

— Reuters (@Reuters) May 17, 2022