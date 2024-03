El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que puede arreglar la grave crisis de violencia que sufre Haití si cuenta con el visto bueno de las autoridades locales y de la ONU, e insistió en que es posible "aniquilar" a las bandas haitianas, una victoria que ya consiguió en El Salvador.

"Podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión", publicó Bukele en inglés en su cuenta de X, cerca de la medianoche del sábado 9 de marzo, en reacción al mensaje de un usuario.

We can fix it. But we’ll need a UNSC resolution, the consent of the host country, and all the mission expenses to be covered. https://t.co/GPqMVo7MTN

Hora más tarde, el mandatario salvadoreño, conocido por su "guerra contra las pandillas" con la que logró que su país pasase de ser uno de los más peligrosos del mundo al más seguro de América Latina, según sus palabras, volvió a la misma red social para profundizar en la problemática de Haití.

Bukele reaccionó a un video en el que supuestamente se veía al miembro de una banda en Haití comiendo restos humanos, en imágenes sin datar y que podrían tener varios meses, mientras se muestra de manera explícita cómo retira de una hoguera callejera la pierna chamuscada de una víctima y le arranca trozos de carne.

"Vimos imágenes similares en El Salvador hace unos años. Pandillas bañándose con los cráneos de sus víctimas", explicó Bukele.

Ante esa situación, añadió, "todos los 'expertos' dijeron que no podían ser derrotadas (las pandillas), porque eran una 'parte intrínseca'" de la sociedad salvadoreña.

"Se equivocaron. Las aniquilamos. Lo mismo debe hacerse en Haití", sentenció el mandatario salvadoreño.

We saw similar images in El Salvador a few years ago. Gangs bathing with the skulls of their victims.



All the “experts” said they couldn’t be defeated, because they were an “intrinsic part of our society”.



They were wrong.



We obliterated them.



The same must be done in Haiti. https://t.co/RkrBfZuGGM