“Necesito su ayuda”: las revelaciones de AMLO sobre el contenido de la polémica carta que le entregó la mamá de “El Chapo” Guzmán

A tres años de este encuentro, AMLO aseguró que “no tiene nada de qué avergonzarse” por haber saludado a la mamá de “El Chapo” y que en ningún momento ha tenido relaciones de complicidad con el narcotráfico.

“Me dicen que estaba la mamá de Guzmán Loera, y que quería hablar conmigo porque me quería entregar una carta, entonces ya cuando vamos.. termina la exposición del avance del camino, ya nos subimos a la camioneta y está la camionera de la señora. Entonces le digo ‘espérate’, le dije a quien iba manejando, ‘espérate, me voy a bajar'”, relató el presidente.

En su conferencia matutina de este martes 14 de marzo, López Obrador también reveló el contenido de la controversial carta que Consuelo Loera Pérez le entregó mientras estaba en territorio sinaloense.

Según AMLO, dicho documento solicitaba a la Embajada Estados Unidos su ayuda para que una de las hermanas de “El Chapo” obtuviera una visa para visitar al ex líder del Cártel de Sinaloa, quien se encuentra cumpliendo una condena a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.

“Y todo mundo ahí se quedó y me bajé, y la fui a ver, porque es una señora mayor, y la saludé y me dio la carta y me dijo ‘es que no permiten a mis hijas visitar a su hermano en la cárcel. Te quiero pedir ayuda para que vayan ellas, yo ya no puedo ir a verlo’”, continuó narrando.

“Le dije ‘yo lo veo’ y sí lo que me decía en la carta era eso y ya la saludé y me subí de nuevo a la camioneta. Ese es el gran vínculo, el gran escándalo. Bueno, la carta fue tan en privado y en secreto todo que se la entregué a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la hicieran llegar al embajador de Estados Unidos y luego contestaron de la embajada que sí le iban a dar oportunidad a una de las hermanas de Guzmán Loera para que la fuera a ver, o sea, fue un trámite. No tengo nada de qué avergonzarme, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, concluyó AMLO.