Nicolás Toledo: cómo fue el momento en que el mexicano de 78 años recibió tres disparos en intensa balacera en Chicago

Se trataba de Nicolás Toledo, un hombre de 78 años que visitaba a su familia en el pueblo de Highland Park.

El periodista de CBS News, Tim McNicholas, siguió el caso de Toledo por medio de mensajes publicados en sus redes sociales.

Según McNicholas, los familiares de Toledo confirmaron su identidad. “La familia de Nicolás Toledo me dice que fue una de las personas que murió a tiros en el desfile del 4 de julio de Highland Park“.

El periodista también dio las declaraciones de la nieta de Toledo: “Nos sentimos todos bastante entumecidos. Estamos bastante rotos por dentro“, dijo.

Además, la nieta de Toledo dijo que los pasatiempos favoritos de su abuelo era la pesca, la pintura y los paseos en el parque con su familia.

“Escuchas siempre de este tipo de cosas en las noticias pero nunca te esperas que algo así suceda a gente cercana a ti, y menos aún a gente de tu familia. Esto nos afecta mucho“, dijo la nieta de Toledo en una llamada telefónica con McNicholas.

Nicolas’ granddaughter tells me he loved to paint, fish, and take walks through the park with his family. @cbschicago pic.twitter.com/ZhAFjWpXJ6

— Tim McNicholas (@TimMcNicholas) July 5, 2022