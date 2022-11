Niño de 11 años se convierte en héroe al rescatar a su hermana de un incendio

Prentis salió de la residencia. Sin embargo, notó que su hermana no lo había seguido e ingresó a la casa en llamas para rescatarla.

El niño de 11 años ingresó a la casa y llegó hasta el segundo nivel donde se encontraba su hermana de dos años y salió con ella, informaron los bomberos locales.

La acción de Prentis fue reconocida por el vecindario y lo consideraron como un héroe, tras haber demostrado su valentía al rescatar a su hermana del incendio.

El diario The New York Post reveló declaraciones del niño, quien mostró seguridad y amor por su hermana. “Si no hubiera regresado estaría enojado conmigo porque la salvé fácil y arriesgaría mi vida por mi hermana”, dijo el menor.

La madre de los menores reconoció que había salido a realizar compras y mostró su arrepentimiento por haberlos dejado solos. Además, agradeció la acción de Prentis. “Me siendo mal porque no sé cómo compensarlo en este momento. Le elogio y le digo ‘¿sabes que hiciste un buen trabajo?”, indicó la madre.

