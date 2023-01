“No me arrepiento de nada”: la nueva confesión de Kate del Castillo sobre su polémico encuentro con “El Chapo” Guzmán

Ocho años después de este controversial encuentro, Kate del Castillo volvió a hablar sobre este hecho en una reciente entrevista con la periodista María Antonieta Collins durante la promoción de la serie Volver a Caer.

En esta ocasión, la actriz mexicana recordó su encuentro con el peligroso capo del narcotráfico y reveló que, pese a las críticas y amenazas recibidas, no se arrepiente de nada.

“Es una parte de mi vida y que ni modo, se fue por un lado que yo no quería y así fue, pero que cuando tienes la verdad, cuando sabes el por qué hiciste las cosas que hiciste, que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice”, confesó.

Sin embargo, reconoció que sí se arrepiente de haber confiado en gente a quien no debió creerle, refiriéndose al actor estadounidense Sean Penn.

“Me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí haber confiado, pero fuera de eso no me arrepiento de nada. A quien me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, o sea, una persona deplorable”, indicó.

Añadido a esto, Kate del Castillo aseguró que, a raíz de su reunión con “El Chapo”, su vida cambió y comenzó a atravesar tiempos de mucha incertidumbre a raíz de los constantes ataques en su contra.

“Fue una depuración en mi vida en todos los sentidos y fueron tiempos de mucho miedo, de no saber si vas a sobrevivir a eso, y no nada más metafóricamente hablando, que esa es otra, los ataques en todos los sentidos”, mencionó en esta entrevista.

Para finalizar, la protagonista de La Reina del Sur comentó que este encuentro con el criminal más buscado de momento no solo le afectó a ella, sino también a su familia.

“Yo como quiera se me resbalan las balas, pero tengo familia, tengo padres que vivían en México, que viven en México, yo estoy de este lado (Estados Unidos), entonces me sentía muy responsable de todo eso, sobre todo por ellos”, concluyó.