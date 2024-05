El pasado 16 de abril, Erika de Souza Vieira Nunes llevó en una silla de ruedas el cadáver de su tío a un banco de Brasil para retirar aproximadamente US$3 mil de su cuenta luego de realizar un préstamo.

Al llegar al establecimiento, la mujer de 42 años sentó a su difunto tío en una silla mientras le sostenía la cabeza y le colocó un lapicero entre los dedos para intentar firmar los papeles de este préstamo que había sido solicitado días antes.

El personal del banco, al observar esta escena, sospechó que el adulto de 68 años en realidad estaba muerto y alertó a la Policía, quienes a su vez llamaron a una ambulancia para examinar su estado.

Los médicos certificaron la muerte del hombre brasileño e inmediatamente Erika fue detenida por las autoridades y fue enviada a prisión donde pasó 16 días tras las rejas.

Tras recuperar su libertad, la mujer que realizó este indignante acto quiso dar su versión de los hechos y durante el programa Fantástico habló sobre lo sucedido con su tío en el banco.

De acuerdo a Erika de Souza, su tío ya había solicitado este préstamo por internet y cuando ambos llegaron al banco ella creía que él aún estaba vivo.

“No me di cuenta que mi tío estaba muerto. Es absurdo lo que dice la gente. No soy esa persona de la que habla la gente, no soy un monstruo”, aseguró en televisión.

Además, la mujer de 42 años indicó que la muerte de su tío pudo haber sido provocada por las pastillas que tomó ese día, aunque no está segura de esto.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por los médicos debido a la rigidez del cuerpo del adulto mayor, quien había fallecido al menos dos horas antes de ingresar al banco en silla de ruedas.