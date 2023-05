“No quiero que sigan así”: la insólita petición que “El Chapo” Guzmán le hizo a sus hijos por medio de una carta

La vida criminal de “Los Chapitos” generó preocupación en el ex líder del Cártel de Sinaloa, quien estaría intentando convencer a sus hijos de abandonar sus actividades delictivas y reformar su vida.

De acuerdo al medio Borderland Beat, Joaquín “El Chapo” Guzmán le habría enviado una carta a su familia aconsejándoles abandonar el narcotráfico y no seguir sus malos pasos, los cuales lo convirtieron en el criminal más peligroso del mundo.

“¿Qué tal ‘mis reyes’? Con mucho gusto y mucho cariño les escribo esperando que se encuentren muy bien. Puedo decirles que estoy muy preocupado por todo lo que he visto en la televisión. Mi deseo es que puedan tener paz en sus vidas y una vida sin problemas”, indicó Joaquín Guzmán Loera en esta supuesta carta.

Además, “El Chapo” le dijo a sus hijos que deben de pensar en el bienestar de su familia y que continuar envueltos en actividades criminales solamente les traerá serios problemas a futuro.

Alleged letter from El Chapo to Los Chapitos.https://t.co/mq7cUAgdYX pic.twitter.com/7t1hdzTzeT — Borderland Beat (@Borderland_Beat) May 26, 2023

“Deben pensar en el futuro y el bienestar de la familia, pero dejen que todo se haga a través de los abogados, no den la cara ni la de la familia. No quiero que sean así ni que sigan así, intenten arreglar todo. Recuerden que no se puede confiar en nadie y todos intentarán solucionar sus problemas a nuestra costa”, mencionó.

Finalmente, el narcotraficante mexicano recomendó a “Los Chapitos” pasar desapercibidos y evitar escándalos mientras las acusaciones en su contra por traficar droga a EE.UU. son investigadas.

“Por ahora, mantengan un perfil bajo tanto como sea posible. Deben pasar desapercibidos como fantasmas para que nadie hable. Deberán esperar unos meses a que se calmen las aguas e intentar evitar escándalos”, concluyó “El Chapo”.