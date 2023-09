“No se lo dije a mi esposa e hijo”: Por qué razón un hombre que ganó la lotería decidió ocultárselo a su familia

Aunque no todos los ganadores reaccionan de la misma forma, algunos prefieren ocultar su identidad del público en general y de sus familiares.

Este es el caso de un hombre chino que ganó 30 millones de euros y prefirió ocultar su premio de su esposa e hijo.

El ganador fue identificado como Sr. Li, quien acudió el pasado 24 de octubre de 2022 a cobrar los 219 millones de yuanes (30 millones de euros) en Nanning Guangxi.

Según el diario South China Morning Post, Li se presentó en la oficina de lotería con un disfraz amarillo que le cubría el rostro y el cuerpo.

La referida práctica es bastante común entre los ganadores de China, ya que prefieren que las personas no conozcan su identidad.

Aunque, el Sr. Li sorprendió a los medios locales cuando comentó que le iba a ocultar a su familia que ahora eran millonarios.

“No se lo dije a mi esposa e hijo por temor a que sean demasiado complacientes y no trabajen duro en el futuro”, le afirmó el ganador al medio Nanning News.

Sr. Li ganó la lotería en Litang, una ciudad de 120 mil habitantes al este de Nanning. Cuando se dio cuenta de que el dinero era suyo, tomó un tren para recogerlo.

Al llegar a este lugar, el ganador se encerró todo un fin de semana en un hotel “porque tenía miedo de salir y perder el billete de lotería”, le explicó al medio ya mencionado.

Además, confesó que no pudo dormir la noche en que se enteró de que era el ganador de la lotería.

En total recibió 171.6 millones de yuanes (23 millones de euros), pues su premio se disminuyó por los impuestos.

Explicó que eligió los mismos números que había jugado durante años: 2, 15, 19, 26, 27, 29 y 2. “Solo gané unas pocas docenas de yuanes en el pasado. Considero que comprar la lotería es un pasatiempo y a mi familia no le importa. Además, no gasto mucho dinero en ello y la lotería me da un rayo de esperanza”, externó.

Cuando se dio a conocer su caso, el Sr. Li había donado 5 millones de yuanes a organizaciones benéficas y estaba indeciso de qué haría con el resto del dinero.