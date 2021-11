“No tengan hijos si realmente no los desean”: Descubren los macabros tuits de la mujer acusada de asesinar a un niño de cinco años

No obstante, el informe preliminar de la autopsia confirmó que Lucio Dupuy, de apenas cinco años, falleció debido a una hemorragia interna provocada por múltiples agresiones y contusiones.

Los médicos también encontraron antiguas lesiones visibles y varios hematomas en su cuerpo, indicios claros del maltrato que sufría el menor por parte de su madre y su novia.

Durante las investigaciones realizadas por las autoridades argentinas, salieron a la luz unos tuits macabros que Abigail Páez, novia de la madre biológica de Lucio, publicó en su cuenta un mes antes del brutal asesinato.

“¡No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas! No traigan pibes al mundo para sufrir”, escribió Páez.

El perfil de Twitter de la mujer de 27 años, quien es pareja desde hacía más de tres años con Magdalena Espósito, madre del pequeño fallecido, también se encuentra repleto de publicaciones relatando los constantes problemas entre su pareja y el padre del menor, Christian Dupuy.

El padre biológico del niño sospechaba que estaba siendo agredido por ambas mujeres, de acuerdo a una desgarradora carta escrita por él luego del trágico asesinato de Lucio.

Las últimas publicaciones de Abigail Páez están dedicadas a Christian Dupuy, con quien no tenía una buena relación.

“Che, quiero aprovechar para mandarle un saludo a la persona que le está pasando mis tuits al papá de Lucio, jaja. Gracias porque logran que esté cada vez más lejos del nene y con lo mal que le hace nos hacen un favor”, publicó la acusada de asesinato.

“Para robarnos las fotos del nene y caretear que es el mejor padre tiene tiempo, ahora cuando el nene le pide algo, mágicamente le aparecen todos los problemas juntos jajaja, un chiste este chabón”, agregó refiriéndose al padre de Lucio.

De acuerdo a Christian Dupuy , la madre de Lucio dejó a su hijo a cargo de la familia Dupuy entre 2019 y 2020, luego de que se terminara su relación.

También confesó que Magdalena Espósito, madre del menor, no tuvo relación con él hasta meses después del inicio de la pandemia, momento en que reclamó su tenencia e impuso condiciones sobre quién podría ver al niño y de qué forma.

En una desgarradora carta publicada en su cuenta de Facebook, el papá de Lucio escribió sobre su sentimiento ante la trágica muerte de su pequeño de cinco años.

“Hijo mío, me dejas con el alma rota buscando ‘el porqué’ de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia. ¿Dónde encuentro las fuerzas que me mandas hijo? Te amo. Perdóname por no poder hacer nada”, escribió.

Por su parte, en declaraciones brindadas a un medio argentino, Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio, confesó sus sentimientos luego de la muerte del menor.

​​“A ese juez o jueza, que me mire a la cara, que les dije ‘esa criatura termina mal porque algo le van hacer’. Hoy se ven las consecuencias. Hace un año y pico se lo dije. Termina mal o me lo matan. Y ayer me lo mataron. La propia madre y la propia pareja lo mataron”, comentó el abuelo del niño.

Tras la confirmación de la muerte de Lucio, las autoridades judiciales argentinas allanaron la casa que la pareja compartía con el niño y ordenaron la detención de ambas.

Hasta el momento, Abigail Páez y Magdalena Espósito se encuentran detenidas por el asesinato de Lucio Dupuy y serán juzgadas por los delitos de homicidio simple y agravado.