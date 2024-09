Nueve muertos durante nuevas explosiones de aparatos de comunicación del Hezbolá en Líbano

Una fuente cercana al movimiento islamista indicó que varios aparatos de comunicación "explotaron en el suburbio del sur de Beirut", uno de sus bastiones, y medios de comunicación estatales informaron de explosiones en el sur y el este del país.

Imágenes de AFPTV mostraron personas corriendo para ponerse a cubierto tras una explosión durante el funeral de cuatro milicianos de Hezbolá fallecidos en la ola e estallidos del martes 17 de septiembre en el suburbio de Beirut.

El Ministerio de Salud libanés afirmó que la "nueva ola de explosiones, de walkie-talkies (…), mató a nueve personas e hirió a más de 300".

El martes 17, la explosión de cientos de bíperes utilizados por el Hezbolá dejó 12 muertos, entre ellos dos menores, y 2 mil 800 heridos, cientos de ellos miembros del grupo proiraní, que imputó a Israel el ataque y prometió un "justo castigo".

Israel se abstuvo de cualquier comentario sobre esa primera oleada de explosiones, ocurrida horas después de que anunciara la extensión a su frontera con Líbano los objetivos de la guerra iniciada en octubre contra el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

El Hezbolá, aliado de Hamás, indicó que "la resistencia islámica en Líbano continuará (…) sus operaciones para apoyar a Gaza" y prometió un "duro ajuste de cuentas" contra Israel.

En el hospital Hôtel-Dieu de Beirut, la socorrista Joelle Khadra, relató que la mayoría de los heridos tenía lesiones en los ojos y en las manos, con amputaciones de dedos y que algunos perdieron la vista.

Un médico de otro hospital de la capital libanesa, que habló bajo condición de anonimato, relató que trabajó toda la noche y que "nunca vio nada parecido".

El ministro libanés de Relaciones Exteriores, Abdallah Bou Habib, advirtió que el "flagrante asalto a la soberanía y la seguridad de Líbano" podía "ser indicio de una guerra más amplia".

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, afirmó que "el centro de gravedad" de la guerra se desplaza hacia el norte.

Un responsable libanés de seguridad indicó, bajo condición de anonimato, que una investigación preliminar mostró que los bíperes "estaban preprogramados para estallar y contenían materiales explosivos colocados junto a la batería".

Estos dispositivos, también llamados buscapersonas, son aparatos de mensajería y localización de pequeño tamaño que no necesitan tarjeta SIM ni conexión a internet.

El diario estadounidense The New York Times señaló que los bíperes procedían de Taiwán y fueron cargados con explosivos antes de llegar a Líbano.

Take a look at where people were and who they were surrounded by when their pagers exploded.

Can you see the young child just steps away?

This was an indiscriminate attack by Israel on civilians in Lebanon, and it falls under the West’s supposed definition of terrorism.

We’ve… pic.twitter.com/L68YN6TeZA