Durante la madrugada del domingo 7 de abril, un boleto vendido en Oregón ganó el histórico premio que la lotería Powerball estaba sorteando.

Una persona, quien hasta el momento se mantiene en el anonimato, obtuvo el premio mayor de esta lotería tras acertar los seis números ganadores del sorteo.

Los números ganadores del sorteo realizado el 7 de abril, que originalmente estaba pactado para realizarse un día antes, fueron: 22, 27, 44, 52 y 69, con el Powerball en 9.

El ganador del cuarto premio más alto en la historia de Powerball podrá canjearlo con pagos anuales sobre su valor total o en un pago único en efectivo que asciende a US$621 millones.

"El 'jackpot' del Powerball fue ganado en Oregon. Un solo boleto vendido en Oregon acertó los seis números para ganar el premio mayor de US$1,326 millones. El 'jackpot' tiene un valor en efectivo de $621 millones", informó Powerball a través de un comunicado.

La última vez que alguien ganó el premio acumulado de este concurso fue durante el sorteo de Año Nuevo, cuando una afortunada persona obtuvo la histórica cantidad de US$842 millones.

