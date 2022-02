Olena Kurilo: Cuál es la historia de la mujer que protagoniza una de las fotos más impactantes del conflicto entre Rusia y Ucrania

Kurilo, antes de ser inmortalizada como una de las fotografías más representativas del conflicto, era una mujer común, dedicada a la educación y que mostraba un amor profundo hacia la naturaleza.

La madrugada del 24 de febrero, luego de que Vladimir Putin anunciara un “operativo militar” en Ucrania, Olena Kurilo se encontraba en su casa en Chuhuiv, ubicada en la ciudad de Kharkiv.

Momentos después del anuncio del líder del Kremlin, Olena comenta que el complejo de edificios en donde vivía ella sufrió por parte de los primeros bombardeos del ejército ruso.

“No habían ventanas, tampoco puertas, de hecho, una de ellas salió volando por lo aires. El piso quedó completamente destruido” explicó Kurilo a Europa Press.

Cuando salió de su casa luego de los bombardeos, reporteros que se encontraban en la zona la encontraron, con su rostro lleno de vendajes y cubierto de sangre. Los reporteros mencionaron que Olena no paraba de decir “Esto no puede estar pasando”.

🇺🇦 A Ukrainian woman is injured in the bombing of a residential building in the city of Chuguev, Ukraine.

Explosions have been rocking cities and towns in Ukraine since Thursday morning as Russian troops and tanks moved in. #UkraineRussia pic.twitter.com/bMLUEk5llZ

— euronews (@euronews) February 24, 2022