Oli London: La historia del hombre que quería parecerse a una estrella de K-Pop (la obsesión, las cirugías y los miles de dólares)

Oli London, de 31 años, reconocido mundialmente como imitador de Jimin, de la famosa banda coreana de chicos BTS, vuelve a ser noticia al identificarse como coreano no binario.

Él se hizo famoso desde el 2018 luego de que se gastó unos US$100 mil en cirugías para “parecerse” a la estrella del K-pop. Desde entonces, tiene miles de seguidores.

Los medios internacionales han dado cobertura a sus paso y se calcula que luego de una década de su obsesión por la cirugía plástica, se ha gastado al menos unos US$200 mil en el quirófano.

Ahora ha dicho a sus seguidores que se “identifica como coreano y como británico”.

London tiene miles de seguidores en sus redes sociales

New hair, new teeth, new eyes, new forehead- new me. 🇰🇷 https://t.co/AvfdW5x1d4 #olilondon pic.twitter.com/PlqjqLdBPi

— Oli London (@OliLondonTV) June 24, 2021