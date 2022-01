OM-85, la bacteria que podría evitar la infección y transmisión de covid-19

El descubrimiento de los científicos del hospital de Basilea, Suiza, fueron publicados en la Revista Biomedicines, así como por científicos de la Universidad de Arizona en The Journal of Allergy, Asthma and Inmunology, según una publicación del diario Milenio.

“La bacteria OM-85 representa una estrategia viable para combatir la infección, su replicación y la transmisión comunitaria por covid-19, independientemente, de todas sus variantes de preocupación o de interés”, consigna el artículo.

“Se trata de una bacteria con propiedades inmunomoduladoras capaz de prevenir infecciones respiratorias más recurrentes y ahora podría inhibir el SARS-CoV2″, agrega.

El descubrimiento arroja una luz para neutralizar los contagios de coronavirus, y aunque los mismos científicos advierten de que aún el estudio está en fase 3. podría en un futuro cercano evitar las hospitalizaciones y muertes por el covid-19.