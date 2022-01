Video: Biden sorprende al insultar a un periodista de Fox News cuando aún tenía el micrófono encendido

“Es una gran ventaja. Más inflación”, respondió con ironía Joe Biden, posiblemente sin darse cuenta de que el micrófono estaba encendido.

“Qué estúpido hijo de p…”, murmuró el presidente, que se enfrenta a una fuerte caída de la popularidad en la opinión pública, según los sondeos, en el comienzo de un año de elecciones de medio término en las que los demócratas podrían perder la estrecha mayoría en el Congreso.

De acuerdo con medios internacionales, Biden se molestó porque había prohibido las preguntas que no fueran al caso.

Después de que Biden se quejara de que todas las preguntas de los periodistas se referían a la crisis en Ucrania, y mientras sus compañeros se disponían a abandonar la sala, Doocy hizo esa pregunta relativa a la inflación y el mandatario soltó su exabrupto.

El incidente se convirtió enseguida en el tema de la tarde en Fox News e incluso en la cadena rival CNN, y en la primera de ellas entrevistaron a Doocy, que bromeó sobre el tema.

“Nadie ha verificado por ahora lo que dijo Biden, y él aclaró que no es verdad que yo sea un estúpido hijo de p…, afirmó el corresponsal ante la Casa Blanca.

Doocy ha protagonizado varios intercambios tensos con la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, debido a que sus preguntas reflejan la tendencia conservadora de la cadena Fox News y en ocasiones parten de premisas basadas en la desinformación.

*Con información de EFE y AFP.

President Biden appears to call Fox News' Peter Doocy a "stupid son of a bitch," mocking his question about inflation. pic.twitter.com/mZcp0f2Jyl

— The Recount (@therecount) January 24, 2022