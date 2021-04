OMS revive teoría de que el coronavirus escapó de un laboratorio chino y Pekín pide investigar en otros países

People are seen outside the Biandanshan cemetery in Wuhan, in China's central Hubei province on February 12, 2021, during the first day of the Lunar New Year, which ushers in the Year of the Ox. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

China rechazó este miércoles 31 de marzo cualquier crítica tras la publicación del informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el origen del virus causante del covid-19 y negó haber ocultado datos o dificultado el trabajo de los científicos que viajaron en enero y febrero a Wuhan, donde se detectó el primer brote mundial.

China estaba bajo presión este miércoles después de que el jefe de la OMS reviviera la teoría de que el covid-19 podría haberse escapado de un laboratorio chino.

En una conferencia de prensa, Liang Wannian, jefe de la delegación de científicos chinos que colaboraron en el informe de los expertos designados por la OMS sobre el origen del coronavirus, expresó su incomprensión por las declaraciones de Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“No entiendo su visión de las cosas porque es un área que nos afecta a nosotros los científicos”, dijo. Tampoco comentó la petición del jefe de la OMS de enviar una nueva misión de investigación al país, asegurando únicamente que los investigadores chinos seguirían colaborando con sus colegas extranjeros.

También lea: AstraZeneca cambia el nombre de su vacuna contra el coronavirus para remontar la crisis de reputación

El jefe de la OMS, que ha sido acusado de ser demasiado complaciente con Pekín, sorprendió el martes al pedir que se investigue más la teoría de que el coronavirus podría haberse escapado del Instituto de Virología de Wuhan, la ciudad del centro de China donde el covid-19 apareció a finales de 2019.

Wannian aseguró que “China proporcionó todos los datos disponibles” y que “es el momento de que se siga estudiando el origen del virus en otras partes del mundo”.

El martes recién pasado, EE. UU. y otros 13 países expresaron su preocupación sobre el informe publicado por la OMS y afirmaron que la misión internacional de científicos “se retrasó significativamente” y que “no tuvo acceso a datos y muestras” del virus “originales y completas”.

La polémica nace dado que los expertos de la OMS solo habrían obtenido informes que habían elaborado previamente expertos chinos o que no pudieron revisar los datos originales sobre los que se basaron esos informes, impidiéndoles así llegar a sus propias conclusiones sobre el origen y la forma en la que se propagó el virus, según medios estadounidenses como The Wall Street Journal.

También lea: Cómo la pandemia de coronavirus sirvió para que Xi Jinping consolidara un poder en China como no se veía desde los tiempos de Mao

“No hay ningún fundamento para acusar a China de no compartir sus datos con los investigadores de la OMS. Según las leyes chinas, algunos datos no se pueden sacar del país, pero los analizamos todos juntos en Wuhan”, afirmó Liang.

El científico incidió en que la colaboración entre China y los expertos de la OMS fue “transparente” y que el país asiático “movilizó todos los recursos a su alcance” para garantizar el éxito de la misión.

“Los científicos visitaron todos los sitios que pidieron y se vieron con todas las personas que pidieron ver”, aseveró.

Liang también rechazó que China presionase a la OMS para retrasar la publicación del informe y explicó que tanto los expertos chinos como los del organismo internacional debían “verificar cada dato” antes de llegar a conclusiones.

También lea: Coronavirus: 4 buenas noticias sobre nuevos tratamientos que están siendo probados contra la enfermedad

Con todo, el experto alabó el informe de la OMS porque “ha llegado a las mejores conclusiones posibles teniendo en cuenta la dificultad de esta investigación”.

China emplaza a investigar en otros países

China cree que, al menos por el momento, su parte ya ha terminado, y Liang condicionó la visita de una nueva misión de la OMS a la evolución de las investigaciones: “Es muy pronto para hablar sobre otra misión de expertos aquí. Dependerá de las recomendaciones de las investigaciones y sus planes específicos. También serán necesarios estudios en otros países y regiones”.

Liang indicó que, para progresar, se debe construir “una base de datos global” que incluya secuencias moleculares, genéticas, clínicas, epidemiológicas y de seguimiento de animales salvajes y de condiciones medioambientales.

También lea: Pfizer-BioNTech afirma que su vacuna contra el covid-19 tiene 100 % de efectividad en adolescentes

“Hay que seguir buscando posibles casos tempranos a lo largo del mundo, así como potenciales portadores del virus, y no solo los murciélagos”, agregó.

El informe de la OMS presentado ayer -martes- no ofreció una respuesta definitiva sobre el origen del virulento patógeno y sus conclusiones se resumen en cuatro hipótesis.

A la que se le da más credibilidad es a que el nuevo coronavirus llegara al ser humano a través de uno o más animales que habrían ejercido de especie intermediaria.

La probabilidad de que haya saltado directamente de la especie portadora al humano es menor, puesto que en ninguna de las más sospechosas se ha hallado hasta ahora un coronavirus igual o suficientemente parecido.

También lea: En qué consiste el tratado internacional contra las pandemias que proponen una veintena de mandatarios de todo el mundo

El informe indica que el Instituto de Virología de Wuhan estudiaba un coronavirus hallado en murciélagos y muy próximo al SARS-CoV-2, y que el centro de control de enfermedades de la ciudad cambió de sede el 2 de diciembre de 2019, un momento en el que los trabajos de laboratorio pueden sufrir perturbaciones.

Sin embargo, el informe señala que los tres laboratorios de Wuhan que estudiaban coronavirus tenían altos niveles de bioseguridad, que no se reportaron incidentes en esa mudanza y que ningún genoma en ellos era idéntico al SARS-CoV-2.

Todo ello hace “altamente improbable” la teoría del origen de la pandemia en un laboratorio, concluye el informe, aunque ayer el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró que esa evaluación no fue “lo suficientemente exhaustiva” y pidió más estudios al respecto para alcanzar “conclusiones más sólidas”.

También lea: Vacunas contra covid-19: cómo funcionan y por qué no te pueden contagiar el coronavirus

Los diecisiete expertos estuvieron en China entre mediados de enero y mediados de febrero y visitaron el mercado de Huanan, en Wuhan, en el que se vendían animales salvajes, granjas de animales que lo aprovisionaban, así como laboratorios y los centros que almacenan la información de la primera fase de la pandemia.