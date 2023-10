Ovidio Guzmán: consentido por su padre, dominado por su esposa y otros detalles de la forma de ser del hijo de “El Chapo”

Los cargos que enfrenta Ovidio Guzmán en Estados Unidos son: actividad criminal continua, conspiración para importar fentanilo y conspiración para distribuir fentanilo.

Además, el hijo de “El Chapo” también está siendo acusado de los delitos de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para cometer lavado de dinero.

Mientras el integrante de “Los Chapitos” está a la espera de conocer su futuro, recientemente se revelaron nuevos detalles sobre su vida y su personalidad.

Dámaso López Serrano, alias el “Mini Lic”, quien conoció a Ovidio mientras ambos trabajaban para el Cártel de Sinaloa, ventiló detalles inéditos de la vida del hijo de “El Chapo” y de su forma de ser.

Unpublished photo of Ovidio Guzmán “El Ratón” looking scared/confused minutes before his first court hearing on Monday where he plead not guilty to all of the charges. pic.twitter.com/O5yBcko7gy

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) September 20, 2023