Ovidio Guzmán: la violenta manera en la que su hermano Iván Archivaldo logró negociar su liberación

La liberación de Ovidio habría sido planeada por Iván Archivaldo Guzmán, hijo mayor de “El Chapo” y entonces jefe de la facción de “Los Chapitos”.

De acuerdo a información de las autoridades, “El Chapito” ordenó a cientos de sicarios del Cártel de Sinaloa tomar Culiacán y generar caos en el estado hasta obtener la liberación de su hermano.

Iván Archivaldo también ordenó decenas de bloqueos, balaceras e incluso secuestro de integrantes del Ejército para que las autoridades tomaran cartas en el asunto y cumplieran su deseo.

A raíz del caos generado en Culiacán, el gobierno federal, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán a las 19.30 horas de ese mismo día.

Esta situación generó una ola de críticas contra AMLO, quien años después confesó que tomó la decisión de liberar a “El Ratón” para no poner en riesgo a la población de Culiacán y el resto del estado.

“Nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera en Culiacán. Yo tomé la decisión. ¿Por qué? No quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no lo entiendes los autoritarios fascistoides”, declaró.