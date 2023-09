Ovidio Guzmán: narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos que el hijo de “El Chapo” enfrenta en EE.UU.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, esta organización criminal sería la gran responsable de la crisis de salud por este opioide que actualmente atraviesa el país.

Tras su llegada a Estados Unidos, “El Ratón”, como se le conoce al narcotraficante, fue acusado de distintos delitos por su vínculo directo con Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa, grupo delictivo fundado por su padre.

Los cargos que enfrenta Ovidio Guzmán en Estados Unidos son: actividad criminal continua, conspiración para importar fentanilo y conspiración para distribuir fentanilo.

Lea también: Ovidio Guzmán: ventanas sin rejas, 28 pisos de altura y otros detalles de la prisión rascacielos en la que se encuentra el hijo de “El Chapo”

Además, el hijo de “El Chapo” también está siendo acusado de los delitos de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para cometer lavado de dinero.

Unpublished photo of Ovidio Guzmán “El Ratón” looking scared/confused minutes before his first court hearing on Monday where he plead not guilty to all of the charges. pic.twitter.com/O5yBcko7gy

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) September 20, 2023