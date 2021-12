Pablo Escobar: El exfutbolista Ricardo Gareca “estuvo en la mira” del reconocido narcotraficante colombiano

Más de tres décadas después de su paso por el futbol Colombiano, Gareca se enteró por medio de declaraciones de uno de los sicarios del ex líder del Cártel de Medellín que figuraba dentro de la lista negra del narcotraficante más conocido de la historia.

“Y sí, Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar”, confesó Jhon Jairo Velásquez, mejor conocido como “Popeye”.

Durante una entrevista con el diario El Popular de Perú, el que fuera uno de los sicarios más temidos de la estructura criminal de Escobar reveló que se tenía la idea de poner un carro bomba a algunos de los jugadores del América de Cali, equipo donde se desempeñó Gareca entre 1985 y 1989, previo a su regreso a Argentina.

Lea también: “Su papel era simplemente el de esposa”: Abogado de Emma Coronel habla sobre la reducción de su sentencia

“Era hincha del Deportivo Independiente de Medellín (DIM). De la gente pobre, trabajadora y humilde. Pero cuando Atlético Nacional jugaba en la Copa Libertadores, todos los colombianos éramos hinchas de ese equipo”, contó “Popeye” refiriéndose a la pasión por el futbol que tenía Pablo Escobar.

El sicario también confesó que el narcotraficante seguía de cerca a todos los jugadores del América de Cali, rival futbolístico del equipo al que Escobar era aficionado.

“Estábamos en guerra. Incluso secuestró a jugadores de Cali para que entregaran a los hermanos Rodríguez y como no cooperaron, mataron a la familia de Pedro Enrique Sarmiento, quien actualmente es un técnico exitoso, pero no cooperó”, dijo Jhon Jairo Velásquez.

Ante la duda que si Ricardo Gareca, actual entrenador de la selección de Perú, estuvo en la mira del capo del narcotráfico, “Popeye” comentó que sí.

“Y sí, Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar; sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del Patrón salvó a Ricardo Gareca, pues a él y a los otros jugadores de América de Cali se les contempló colocarles un carro bomba, ya que el Cártel de Cali le colocó un carro bomba a la familia de Pablo”, afirmó.

Además: Video: Enfrentamiento entre miembros del CJNG y el Cártel de Sinaloa causa terror en la población de Zacatecas

Luego de las impactantes revelaciones del exsicario del Cártel de Medellín, quién falleció en 2020 debido a un cáncer de esófago, Ricardo Gareca habló en los estudios de ESPN y comentó lo sucedido.

“Me enteré con el tiempo porque lo dijo Popeye, un sicario de la épica de Pablo Escobar. Me llegó una información a mí, porque yo no tengo redes sociales, a través de WhatsApp, sobre un comentario suyo que decía que me tenía en el listado”, relató.

“El Tigre” comentó que no tenía conocimiento en ese entonces sobre las intenciones de Pablo Escobar de matarlo, pero sí se refirió a la rivalidad que existía a finales de la década de los 80 entre los clubes más populares y poderosos de Colombia.

“Yo estaba en un desconocimiento total, en aquel momento eran muy normales las rivalidades pero después cuando estalló el real problema yo ya me vengo (a Argentina)”, dijo el ex futbolista y actual director técnico.

“En realidad, cuando yo me vengo estalla todo ese problema de los cárteles. Mientras estaba yo eran rivalidades, cada cártel tenía un equipo y a partir de ahí es lo que yo sabía y tenía conocimiento. Después, estalla ese problema y se hizo más grave. Eso lo contó ‘Popeye’ y yo estaba en desconocimiento”, agregó.

Gareca también fue consultado sobre la escalofriante revelación hecha por “Popeye” durante una conferencia de prensa previa al partido amistoso entre Perú y Chile.

El entrenador argentino se refirió a las confesiones realizadas por Jhon Jairo Velásquez.

“Son cosas que la verdad no tengo respuesta porque si yo tengo que hablar de Colombia… he pasado años sensacionales en mi vida y esas son cosas que salen después de 25 años y yo no tenía ninguna clase de conocimiento y no tengo ninguna clase de conocimiento”, comentó.

Lea más: “El Chapo” Guzmán: la fecha de nacimiento, el millonario gasto en fugas, trágicos asesinatos y las otras curiosidades sobre el narco mexicano

Ricardo Gareca jugó en el América de Cali entre 1985 y 1989, etapa en la que anotó 57 goles en 118 partidos y conquistó dos títulos de la Primera División del fútbol colombiano. Luego, en 2005, “El Tigre” regresó a Colombia para dirigir al América de Cali por un breve periodo de tiempo.

Jhon Jairo Velásquez, quien fue responsable directo en la muerte de más de 250 personas, confesó que durante esa época el fútbol colombiano estaba dominado por el narcotráfico y las mafias, lo cual hizo mucho daño al desarrollo del deporte en el país.

“Secuestraban a jugadores, compraban a los árbitros, negociaban partidos”, le apuntaron, afirmación de la que Popeye no renegó: “Pablo Escobar, los Rodríguez, Gonzalo Rodríguez Gacha, todos compraban árbitros. En Colombia había mafia en el fútbol”, comentó “Popeye”.