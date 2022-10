Pablo Escobar: la historia de la actriz mexicana a la que el narcotraficante le dio su número de teléfono y le ofreció protección

Durante el primer capítulo de la serie, la actriz Lucía Méndez recordó el día en que conoció en un concierto en Medellín a Pablo Escobar, quien en ese momento era considerado como el narcotraficante más peligroso del mundo.

“A cualquiera le pasa eso, nunca sabes quién te va a contratar. Me dice mi mamá: ‘me vas a matar’. Y yo, ‘¿por qué?’” A lo que la madre de Lucía habría añadido: “¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar”, relató la artista mexicana.

Lucía Méndez también reveló que ver al jefe del Cártel de Medellín la aterró; sin embargo, decidió continuar con su show para demostrar su profesionalismo.

Lea también: Pablo Escobar: el día que el narcotraficante visitó Disney World (su llegada a EE.UU. y su temor a las montañas rusas)

“Esto fue cuando estaba en su momento, cuando era Pablísmo Escobar, petrificada. Creo que es una de las veces que más me he asustado. Nos metimos al camerino, mi mamá blanca, ya me había cambiado, ya nos íbamos y: ‘el señor Pablo Escobar quiere saludarlas’”, continuó narrando.

Finalmente, la actriz y cantante mexicana confesó que Pablo Escobar le ofreció protección al darle su número de teléfono por si tenía algún problema.

Lea más: Pablo Escobar: el día en que el narcotraficante colombiano planeó secuestrar a Michael Jackson

“Un choque de adrenalina tan fuerte, tan impresionante, yo me quedé muda. Te juro que dijo esto: ‘El día que usted quiera, alguien la moleste, haga algo a usted o a su familia, yo sólo le pido que marque este teléfono y usted va a tener en mí un amigo”, concluyó.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que Lucía Méndez habla sobre su encuentro con Pablo Escobar, ya que en 2020 mencionó el tema sin dar nombres.

Le puede interesar: Pablo Escobar: qué se sabe sobre la presunta relación entre el narcotraficante colombiano y Chespirito

“Alguna vez en Medellín, era lógico, había muchos narcos ahí. Canté para un privado y estaba como muy raro. Pues no sé, pero ese día yo creo que sí había narcos o algo porque estaba muy raro”, reveló durante una entrevista.