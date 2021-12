Pablo Escobar: los secretos que reveló Popeye acerca del jefe del Cártel de Medellín

Durante sus últimos años de vida, Popeye concedió diversas entrevistas donde aprovechó para contar alguno de los más íntimos secretos de Pablo Escobar.

Jhon Jairo, quien falleció el 6 de abril de 2020 a los 57 años, relató una serie de historias sobre los crímenes, tráfico de droga, vida familiar y amores clandestinos del líder del Cártel de Medellín.

Pablo Escobar siempre estaba acompañado de las mujeres más bellas y de acuerdo al ex sicario, siempre fue un caballero con cada una de ellas.

Lea también: Pablo Escobar: El exfutbolista Ricardo Gareca “estuvo en la mira” del reconocido narcotraficante colombiano

“Al patrón le elegíamos las mejores jóvenes que acostumbraban ir a las dos discotecas de moda. Fue la época de oro de las mujeres paisas. Pablo tuvo blancas, morenas, trigueñas y pelirroja”, confesó Popeye.

Popeye y Escobar se conocieron debido a una reina de belleza, Elsy Sofía, quien había sido elegida por el capo del narcotráfico para ser exhibida como un trofeo.

“Ella me permitió conocer y empezar a trabajar con Pablo, el capo de capos”, dijo el ex sicario.

En esa época, Jhon Jairo era el guardaespaldas y chofer de la reina de belleza.

El romance entre Pablo Escobar y Elsy Sofía finalizó luego de un accidente de helicóptero a principios de 1986, cuando la pareja regresaba de una playa del Pacífico colombiano y el motor de la aeronave presentó fallas.

Pablo Escobar salió ileso del accidente, pero su amante se quebró el brazo izquierdo, situación que hizo que el reconocido capo del narcotráfico perdiera el interés en la reina de belleza.

“Elsy Sofía frecuentó al patrón varias veces después del accidente, pero enyesada perdía el encanto”, explicó Popeye.

Luego de la reina de belleza, llegó el turno de la segunda gran amante de Pablo Escobar: Wendy Chavarriaga Gil.

La hermosa modelo cautivó al narcotraficante colombiano desde el primer instante y según Popeye era “su segunda mujer, después de Tata”.

“El patrón contó orgulloso que un día llegó con Wendy al reinado de belleza que se celebraba en la Gran Manzana y la gente se detenía a mirarla como si fuera una de las candidatas”, recordó Velásquez.

No obstante, su relación comenzó a complicarse cuando Wendy rompió la única regla que Escobar tenía con sus amantes: no embarazarse.

“Ella quedó embarazada por plata, pero el patroncito no quiso saber nada y le mandó a dos ‘pelaos’ y al veterinario para que le sacaran el bebe. Cuando la mujer despertó, El Patrón le informó que la relación había terminado” confesó Popeye con una escalofriante tranquilidad.

Además: “El Mayo” Zambada: La peligrosa razón por la que la muerte o detención del narco provocaría “un baño de sangre” en México

Como consecuencia de su aborto, Wendy desarrolló un gran odio hacia Escobar y comenzó a hacer todo lo posible por vengarse del reconocido capo del narcotráfico.

“Resulta que ella en su obsesión de vengarse del patrón por haberle hecho perder el niño se volvió informante del bloque de búsqueda. Y el patrón, que tenía su servicio de inteligencia por todas partes, llegó a grabarle una conversación en la cual ella estaba hablando con un tipo que tenía contactos con la DEA. El patrón me llamó, me puso el casete y me dio la orden. ‘Popeye, vaya y mátela'”, relató el ex sicario.

La lealtad de Popeye hacia Pablo Escobar era tal que en varias entrevistas el ex sicario del Cártel de Medellín confesó que mataría a cualquier persona por su patrón.

“Si a mi Pablo Escobar me hubiera pedido que matará mi padre, y mi padre hubiera cometido algo gravísimo en contra de la organización o en contra de mí, lo hubiera hecho”, dijo.

Lea más: Los Narcosatánicos: Qué se sabe del grupo criminal responsable de decenas de sacrificios humanos en México

El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar cumplió una condena de 24 años en prisión por los delitos de homicidio, robo y secuestro.

Popeye salió libre el 27 de agosto de 2014 y a partir de ese momento comenzó a relatar las sombrías historias de Pablo Escobar.

El 6 de abril de 2020, Jhon Jairo Velásquez Vásquez murió en Colombia a los 57 años luego de perder la batalla contra el cáncer de estómago.