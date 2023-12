Pánico en EE. UU.: Tiroteo en una universidad de Las Vegas deja “múltiples víctimas” (el caos en la institución y un sospechoso “neutralizado”)

Un tiroteo en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, ha provocado “múltiples víctimas”, indicó este miércoles 6 de diciembre la Policía metropolitana de la ciudad en sus estimaciones iniciales sobre el suceso, agregando poco después que un sospechoso había sido “neutralizado”.

#BREAKING We are responding to preliminary reports of an #ActiveShooter on the campus of UNLV near BEAM Hall. There appears to be multiple victims at this time. Please avoid the area and we will have more information soon. pic.twitter.com/iylYGPhr33

— LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023