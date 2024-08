Para Francisco, la mayoría de las víctimas de los naufragios se podrían haber salvado, por lo que llamó a la solidaridad en una oración por aquellos que murieron en el mar o fueron “abandonados en el desierto“.

“Hay que decirlo claramente: hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para repeler a los migrantes. Y esto, cuando se hace con conciencia y con responsabilidad, es un pecado grave”, insistió el Papa.

“También algunos desiertos, por desgracia, se convierten en cementerios de migrantes. A menudo, tampoco aquí se trata de muertes “naturales”. No. A veces los llevan al desierto y los abandonan allí”, agregó.

Francisco, ferviente defensor de los migrantes, no mencionó ningún país, pero sus declaraciones pueden interpretarse como una referencia a la actualidad, especialmente en Europa y México.

A mediados de 2023 decenas de migrantes subsaharianos fueron rescatados por guardias libios, quienes afirmaron haber sido expulsados y abandonados por las autoridades tunecinas en una zona desértica en la frontera entre ambos países. Las imágenes de hombres y mujeres sedientos vagando por el desierto dieron la vuelta al mundo.

En mayo de 2024 la Unión Europea reconoció “una situación difícil” tras la publicación de una investigación periodística que reveló que decenas de miles de migrantes habían sido arrestados y abandonados en pleno desierto en Marruecos, Túnez y Mauritania, con el apoyo financiero de la UE.

Recientemente la UE adoptó una reforma de su política de asilo y migración, con el fin de endurecer los controles de llegadas y acelerar el retorno de los migrantes que no obtengan el derecho de asilo.

El papa de 87 años volvió a calificar al mar Mediterráneo de “cementerio“.

Dear brothers and sisters, let us unite our hearts and efforts, so that the seas and deserts may become not cemeteries but places where God can open paths to freedom and fraternity. https://t.co/LUERD47RX5