“Para comenzar a votar, inserte su tarjeta”: las facilidades y obstáculos para votar en Estados Unidos

El reloj sigue su conteo regresivo hacia este martes 5 de noviembre, cuando millones de estadounidenses elegirán entre Kamala Harris y Donald Trump a su próximo presidente.

Mientras los centros de votación también se alistan, las dependencias electorales no han parado de trabajar, pues millones de papeletas ya son tabuladas debido a que en EE. UU. se puede votar en forma temprana.

De hecho, son tres formas de participar en los comicios presidenciales: voto por correo, votación anticipada, y el día de las elecciones.

El voto por correo está en marcha desde hace varios días. El ciudadano interesado debe solicitar al ente electoral una papeleta. La fecha límite para pedirla fue el 24 de octubre último.

Como lo dice el nombre, por correo postal el estadounidense recibe la boleta electoral, la llena, y la regresa de la misma manera.

La segunda forma es votación anticipada, la cual comenzó el 21 de octubre pasado y termina este 3 de noviembre, en centros de votación que están abiertos de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Al llegar al centro de votación hay dos formas de votar. Una es con la asistencia de una máquina, y la otra es la tradicional urna.

Centro de Votación en Boca Ratón, Florida, donde este domingo 3 de noviembre había poca afluencia para el voto anticipado. (Foto Prensa Libre: Geovanni Contreras)

Quienes votan en máquina pueden elegir hacerlo en inglés o en español. “Para comenzar a votar, inserte su tarjeta”, es lo primero que se lee en la pantalla.

La última, es votar en el día de las elecciones.

Tabulación y protección

Wendy Sartory Link, supervisora de las elecciones en el condado de Palm Beach, Florida, explicó que las papeletas, después de recibidas, son tabuladas por un sistema de máquinas, las cuales son capaces de detectar que fueron llenadas correctamente sin revelar el resultado.

“Acá solo las contamos y las tabulamos, pero no conocemos el resultado. Estas se abren hasta el día de las elecciones a las 7 de la noche”, indicó.

Precisó que en dicho condado ya han votado anticipadamente o por correo más de 542 mil ciudadanos, lo que equivale al 60.5% de los registrados.

Además, detalló que de los que ya votaron, el 39.2% está registrado como demócrata, y el 34.2% como republicano. También hay 23.7% que no está afiliado a ninguna agrupación política, y un 2.9% que se identifican con partidos minoritarios.

Desconfianza y ataques

Sartory Link reconoció que hay ciudadanos que no confían en el proceso de tabulación de papaletas.

“Sí tenemos eso -desconfianza-. Yo no diría que pasa mucho, sino constantemente, quizá unas 10 a 20 personas al día vienen para decir que no confían en el sistema, que no confían en las máquinas para contar, y solo quieren votar el día de las elecciones. No son amables”, expuso.

Además, reveló que han ocurrido ataques externos al registro de votantes y al sistema de resultados, específicamente ciberataques, pero que no han tenido éxito gracias a la alta tecnología de seguridad.

“Pero sí han tenido éxito en malinformar y desinformar. Eso es lo más preocupante. Usan correos electrónicos y mensajes de texto”, afirmó.

Cajas de votación donde las personas podían llegar a dejar su voto por correo. (Foto Prensa Libre: Geovanni Contreras)

Añadió que a veces también tienen que lidiar con papeletas que llegan por correo pero están sucias o manchadas.

“Pareciera que la usaron como mantel para el desayuno, pues tienen el café derramado o manchas de huevos”, dijo la funcionaria electoral.

En estos casos, las papeletas son duplicadas y se desechan las manchadas.