Este domingo, 25 de agosto, Pavel Durov comparecerá ante un tribunal en Francia tras su detención en el aeropuerto de París. La detención está vinculada a presuntos delitos relacionados con el uso de la popular plataforma de mensajería Telegram, según informaron fuentes judiciales a AFP.

También plantean versiones sobre la posible extensión de detención que el juez de instrucción de París podría decidir prorrogar la detención de Durov el domingo por la tarde, según varias fuentes.

La Oficina Francesa de Prevención de la Violencia contra Menores (OFMIN) emitió una orden de arresto contra Durov en el marco de una investigación preliminar que abarca múltiples delitos, incluyendo fraude, tráfico de drogas, acoso cibernético, crimen organizado y promoción del terrorismo. Un investigador del caso expresó su sorpresa ante la llegada de Durov a París, dada su condición de buscado. "Basta de la impunidad de Telegram", declaró el investigador.

Esta aplicación permite la creación de grupos de hasta 200.000 miembros, y por ello ha sido criticada por facilitar la propagación de información falsa y la difusión de contenidos neonazis, pedófilos, conspiranoicos y terroristas.

Rusia ha acusado a Francia de "negarse a cooperar" después de que la policía gala arrestara al multimillonario franco-ruso de 39 años en el aeropuerto Le Bourget, al norte de París, el sábado 24 de agosto por la noche. Las autoridades rusas indicaron que solicitaron acceso a Durov sin recibir respuesta de las autoridades francesas.

"Exigimos una explicación inmediata sobre las razones de esta detención y solicitamos que se respeten sus derechos y se le conceda acceso consular. Hasta ahora, la parte francesa se niega a cooperar", afirmó la embajada de Rusia en París en un comunicado difundido por la agencia Ria Novosti.

María Zajárova, ministra de Relaciones Exteriores de Rusia, reveló que Moscú había solicitado acceso consular a Durov, pero que, debido a su nacionalidad francesa, "Francia considera que es su nacionalidad principal".

