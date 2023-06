Pelea de magnates: Elon Musk y Mark Zuckerberg se retan a combate en una jaula en el Vegas Octagon

El nombre interno de la red social es Proyecto 92, y su nombre público podría ser Threads (hilos, en inglés), según los documentos internos a los que pudo acceder el medio The Verge.

La aplicación está pensada para competir con la reciente adquisición de Musk, Twitter. Sin embargo, la finalidad es diferente, pues se espera que sea utilizada por “los creadores y figuras públicas que quieran una red llevada con cordura”. La respuesta de Elon fue hacia un comentario realizado por un usuario de tan solo 51 seguidores, en el que expone lo siguiente: “Mejor ten cuidado @elonmusk, escuché que ahora hace jiujitsu”.

En contestación, Musk indicó: “Estoy preparado para una pelea en una jaula si acepta lol [risas]”. Ante este escenario, Zuckerberg también se unió a la discusión y respondió a través de una historia de Instagram, en la que indica que “le envié la ubicación”. Un periodista de The Verge consultó en Meta sobre la postura de Zuckerberg, y según informó, la compañía le dijo que sí, “El story habla por sí mismo”.

I’m sure Earth can’t wait to be exclusively under Zuck’s thumb with no other options.

At least it will be “sane”. Was worried there for a moment 😅.

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023