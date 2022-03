“Le dispararon en el cuello y nos separamos”: El testimonio del fotoperiodista que acompañaba a reportero que murió en un ataque armado en Ucrania

La credencial periodística de Renaud también indicaba que estaba trabajando para The New York Times, sin embargo, el medio sacó un comunicado en sus redes sociales asegurando que él había trabajado con ellos hace muchos años y que no había sido asignado para la cobertura de los refugiados en Ucrania.

El compañero de Renaud, Juan Arredondo, un fotoreportero de Nueva Jersey nacido en Colombia, fue trasladado a un hospital de Kiev al recibir un disparo en la espalda baja.

En el centro hospitalario, Arredondo fue entrevistado por la periodista italiana Annalisa Camilli y explicó cómo sucedió el ataque del ejército ruso.

Arredondo explicó que se encontraba con Renaud en un automóvil, grabando a los refugiados que huían de la ciudad, cuando recibieron varios disparos mientras se movilizaban a un puesto de control.

🔴🔴 Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58

— annalisa camilli (@annalisacamilli) March 13, 2022