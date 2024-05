Hernández trató de utilizar la supuesta baza de que la analista de la DEA Jennifer Taul mintió en el juicio penal en que fue culpado de trabajar con narcotraficantes respaldados por cárteles para transportar cocaína a través de Honduras con destino principalmente a Estados Unidos.

Taul defendió en el juicio que el tráfico de cocaína a través de Honduras aumentó durante los dos mandatos de Hernández, mientras que el expresidente argumentó que en realidad disminuyó utilizando como fuente a un profesor del Trinity College que aseguraba que la cantidad de esta droga desde Honduras a EE.UU. había caído un 82 % durante su gobierno.

El juez federal de distrito P. Kevin Castel puso en duda esa afirmación y aclaró que Hernández fue condenado por conspirar con narcotraficantes “independientemente de si el tráfico total de cocaína en Honduras aumentó o disminuyó” mientras él era presidente.

“La evidencia de que el tráfico de cocaína a través de Honduras en conjunto disminuyó durante la administración de Hernández sólo sería relevante para demostrar que Hernández promulgó políticas antinarcóticos“, esgrimió.

En su moción, Hernández también se escudó en que Manhattan (Nueva York) no era el lugar adecuado para juzgar su caso, sino el distrito Sur de Florida al haber aterrizado por primera vez en Fort Lauderdale tras haber sido enviado desde Tegucigalpa (Honduras).

Castel también desestimó este argumento, señalando que el tiempo que Hernández pasó en el sur de Florida equivalía a una escala de media hora en ruta a un aeropuerto de Nueva York, que conocía la parada y que nunca antes se opuso al lugar elegido.

Durante lo que duró el juicio contra Hernández, la Fiscalía presentó como principales testigos a narcotraficantes hondureños que cumplen sentencia en EE.UU. después de llegar a un acuerdo con las autoridades para la reducción de su condena, así como a la agente de la DEA.

“El acusado aceptó millones de dólares en sobornos de sus socios del narcotráfico y, a cambio, protegió sus drogas con todo el poder del Estado, incluida la policía hondureña, sistema militar y judicial”, detalló la Fiscalía durante el proceso.

Narco Drama: Juan Orlando Hernandez' motion for a new trial has just been denied by Judge Castel. / La moción de JOH para un nuevo juicio acaba de ser denegada por el juez Castel.