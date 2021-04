Pfizer detecta venta de vacunas falsas contra el covid-19 en México

Pfizer Inc. Indicó que identificó en México y Polonia los primeros casos confirmados de versiones falsificadas de la vacuna covid-19 que desarrolló con BioNTech SE.

De acuerdo con la publicación en WSJ, la farmacéutica confirmó que, en México, aproximadamente 80 personas recibieron dosis fraudulentas, y en Polonia, las autoridades recuperaron viales que probablemente contenían un tratamiento antiarrugas y se catalogó como un acto de delincuentes que intentan explotar la campaña mundial de vacunación.

Según el diario estadounidense, Pfizer Inc. analizó los viales incautados por las autoridades en investigaciones independientes y se confirmó que contenían una vacuna falsa. Los viales recuperados en México también tenían un etiquetado fraudulento, mientras que una sustancia dentro de los viales en Polonia probablemente era un tratamiento antiarrugas.

En el caso de México, se detectó que aproximadamente 80 personas recibieron una vacuna falsa en una clínica y pagaron alrededor de US$$1 mil la dosis. Además, se reportó que no parecen haber sufrido daños físicos.

Counterfeit Covid-19 vaccines are being sold as criminals exploit high demand. Pfizer said it identified fake versions of its shot in Mexico and Poland. https://t.co/PwSpqH0i4n

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 21, 2021