Policía involucrado en la defensa del Capitolio de Estados Unidos se suicida (es el tercero en quitarse la vida)

El oficial Hashida se unió a la policía en 2003 y tras 18 años dentro de las fuerzas policiales decidió quitarse la vida.

“Estamos de duelo como Departamento y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos del Oficial Hashida”, comunicó con tristeza Kisten Metzger, portavoz de este departamento.

Hashida es el tercer policía que se suicida después de haber intentado defender el Capitolio de los ataques de los seguidores del expresidente estadounidense Donald Trump.

Jerffrey Smith y Howard Liebengood, agentes involucrados en los ataques en Washington, también se suicidaron luego de esta acontecimiento.

Ambos policías se quitaron la vida un mes después de los disturbios ocurridos el pasado 6 de enero en la capital de Estados Unidos.

Deeply saddened to learn another officer who responded to the U.S. Capitol on 1/6 took his own life. MPD Officer Gunther Hashida should be remembered for his heroism that day, and every other day he served in uniform. @CNN more detail to come.

— Whitney Wild (@WhitneyWReports) August 2, 2021