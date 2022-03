¿Por qué la guerra?: las cartas que se intercambiaron Einstein y Freud hace 90 años

“Realmente debo decirle cuánto me alegró enterarme de su cambio de parecer -le escribió Freud-. Por supuesto, siempre supe que usted me ‘admiraba’ sólo por cortesía y valoraba muy poco cualquiera de mis doctrinas”.

La tarea

Líderes sin poder

Utopía

La incómoda verdad

“ Toda mi vida he tenido que decirle a la gente verdades que eran difíciles de tragar . Ahora que soy viejo, ciertamente no quiero engañarlos”.

Violencia y derecho

“Pero luego me di cuenta de que usted no planteaba la cuestión en su calidad de científico o físico, sino como amante de sus semejantes… Y, a continuación, me recordé a mí mismo que no estaba llamado a formular propuestas prácticas sino, más bien, a explicar el punto de vista de un psicólogo sobre la cuestión de prevenir las guerras”.