Powerball es una de las loterías más populares de Estados Unidos al entregar millones de dólares sorteo tras sorteo.

Esta lotería le da la posibilidad a millones de personas de cambiar su vida de la noche a la mañana al ganar millonarios premios.

Los sorteos de la lotería Powerball generan furor entre las personas que desean convertirse en millonarios y son seguidos de cerca por medio de televisión, radio y redes sociales.

Este lunes 1 de abril se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Powerball, el cual arrojó los números ganadores del millonario premio mayor que ofrece.

Durante el sorteo de este lunes 1 de abril, el premio mayor de la lotería Powerball ascendió a la histórica cifra de US$1,090 millones.

La persona que obtenga esta ganancia podrá optar por un premio en efectivo con un valor estimado de US$527 millones.

Este premio, tras tres meses sin ganador, se convirtió en el cuarto más alto en la historia de Powerball y el noveno de todos los tiempos en la lotería americana.

Los números ganadores del último sorteo de Powerball fueron: 19, 24, 40, 42 y 56.

Además, el Powerball Play fue: 23 con Power Play: 2X

