Este domingo 7 de abril se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Powerball, en el cual una afortunada persona ganó el premio acumulado de US$1,326 millones.

Los números ganadores de este sorteo fueron: 22, 27, 44, 52 y 69, con el Powerball en 9.

“El 'jackpot' del Powerball fue ganado en Oregon. Un solo boleto vendido en Oregon acertó los seis números para ganar el premio mayor de $1,326 millones. El 'jackpot' tiene un valor en efectivo de $621 millones", informó la lotería.

Sin embargo, este sorteo estaba originalmente planeado para realizarse a las 23 horas del sábado 6 de abril.

Tras horas de incertidumbre, el sorteo de Powerball que resultó entregando este millonario premio terminó haciéndose a las 2.29 horas del domingo 8 de abril y esta decisión causó controversia en redes sociales.

Según la lotería Powerball, su último sorteo sufrió un retraso de más de tres horas debido a “motivos técnicos”.

“Una lotería participante necesitó tiempo adicional para completar los procedimientos pre sorteo requeridos, los cuales fueron implementados para proteger la seguridad y la integridad del juego de Powerball", indicó en su sitio web.

