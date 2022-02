De actor de comedia a liderar una nación en guerra: La historia de cómo Volodymyr Zelinsky se convirtió en líder de Ucrania

Sin embargo, el político que ahora es visto alentando a sus ciudadanos a defenderse ante la invasión rusa, tuvo sus inicios muy alejados del campo de la política, de hecho, su dirección se enfocó más por la actuación y por la comedia.

Historia

Nacido el 25 de enero del año 1978 y proveniente de una familia judía, Zelensky no tuvo intenciones de integrarse en la política a muy temprana edad. Graduado en la carrera de derecho, pero declarando que nunca había ejercido de manera profesional su carrera, descubrió que su verdadera vocación estaba en el campo de la actuación y la comedia.

Recorrido Artístico

En 1997, luego de ganar un concurso de comedia en donde formaba equipo con “Zaporizhia-Kriviy Rig-Transit” creó su propio equipo llamado “Kvartal 95”, que gozó de mucha popularidad entre los años 1998 y 2002, visitando varios países europeos y también, irónicamente, en territorio ruso y países post-soviéticos.

En 2003 su equipo empezó a producir varios programas televisivos y películas, transmitidos en la cadena de televisión ucraniana 1+1.

Tuvo muchos papeles protagónicos en varias películas como Love in the Big City en 2008, Office Romance en 2011, 8 first dates en 2012 y Rzhevsky contra Napoleón en el año 2013, así como sus respectivas secuelas que salieron entre 2014 y 2016.

Pero su ascenso a la popularidad la tuvo con la serie de televisión comédica “El Servidor del Pueblo”, transmitida en el año 2015 en donde Zelensky interpretaba un profesor de historia, y debido a una serie de eventos logra convertirse en Presidente de Ucrania.

Campo Político

En marzo del año 2018, Zelensky se mete en el campo de la política junto a varias personas que lo ayudaron a producir su equipo de televisión.

El partido político llamado igual que su programa de televisión “El Servidor del Pueblo”, obtuvo mucho éxito, no solo por el reconocimiento de Zelensky en el campo de la comedia, sino por su exitosa campaña presidencial, elaborada principalmente para los medios digitales.

En varias entrevistas aseguró que buscaba llevar al poder ucraniano personas decentes que lograran eliminar varios problemas que acarreaba la política ucraniana en ese momento.

Su aceptación de la población lo llevó a ganar la primera vuelta el 31 de marzo de 2019 y la segunda vuelta el 20 de abril del mismo año con resultados enormes que lo alejaron de sus competidores.

Zelensky fue ganador de las elecciones y fue proclamado presidente de Ucrania el 21 de abril de 2019, superando al presidente en funciones, Petró Poroshenko, con un margen de victoria bastante elevando: 73% de los votos para Zelensky y 25% para Poroshenko.