Conflicto Rusia – Ucrania: Cuáles son las “fuerzas de disuasión nuclear” que Vladimir Putin ordenó poner en alerta

Las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia la componen las fuerzas nucleares, incluidos los misiles intercontinentales, así como fuerzas no nucleares, y la defensa antimisiles, el sistema de alerta temprana y la defensa antiaérea.

El mandatario ruso dio estas instrucciones en una reunión con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Guerásimov.

Putin subrayó que Occidente da pasos inamistosos respecto a Rusia desde el punto de vista económico.

“Me refiero a las sanciones ilegítimas bien conocidas por todos”, agregó, en referencia al vendaval de sanciones occidentales impuestas a Rusia tras su invasión a Ucrania, que el Kremlin denomina “operación militar especial” de “desmilitarización del país vecino“.

Las Fuerzas de Disuasión Estratégica de Rusia están compuestas por las Fuerzas Ofensivas Estratégicas y las Fuerzas Defensivas Estratégicas, según se cita en la página web del Ministerio de Defensa.

Las Fuerzas Ofensivas Estratégicas cuentan en su arsenal con complejos de misiles intercontinentales y aviones de largo alcance y están formadas por las fuerzas estratégicas nucleares, que incluyen a las Tropas de Misiles Estratégicos.

Además, incluyen las Fuerzas Estratégicas Convencionales en condición de fuerzas de doble uso: unidades de bombarderos estratégicos y de largo alcance, submarinos, buques y la aviación portamisiles de la Armada rusa con armas de largo alcance y precisión.

Las Fuerzas Defensivas Estratégicas están compuestas por fuerzas y medios de la defensa aeroespacial, que incluyen un sistema de alerta de ataques con misiles y un sistema de control de espacio, la defensa antimisil y la defensa espacial. Incluye también fuerzas y medios de defensa antiaérea.

Reacción de Ucrania

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, advirtió que la puesta en alerta de las fuerzas nucleares rusas tiene por objetivo “presionar” a Ucrania, pero no obstante, afirmó que su país “no capitulará” ante Moscú.

En una video-conferencia, además de denunciar el “intento de disuasión” mediante la fuerza nuclear por parte de Rusia, dijo: “No nos rendiremos, no capitularemos, no cederemos un solo palmo de nuestro territorio”.

En referencia a las conversaciones previstas con Moscú en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, Kuleba señaló que los ucranianos irían a este encuentro “para escuchar lo que Rusia tenga para decir“.

“Lo que estamos dispuestos a discutir es la manera sobre cómo detener esta guerra y poner fin a la ocupación de nuestros territorios“, prosiguió.

De acuerdo al jefe de la diplomacia de Ucrania, la decisión de Vladimir Putin, este domingo de poner en alerta máxima a sus fuerzas de disuasión nucleares es para “presionar a la delegación ucraniana“.

En caso de una guerra nuclear, “sería una gran catástrofe para todo el mundo“, pero esta amenaza “no nos quebrantará“, concluyó Kuleba.

