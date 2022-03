Del temor al amor: video muestra cómo un soldado ucraniano montó un falso operativo para pedirle matrimonio a su novia

En el video publicado en redes sociales se puede mostrar a un grupo de soldados en un puesto de control deteniendo un vehículo que transportaba a cuatro ciudadanos ucranianos para hacer una revisión.

Los soldados obligan a los ciudadanos a salir del auto y comienzan a revisarlos, mientras los ciudadanos están alrededor del vehículo con las manos sobre la cabeza, totalmente atemorizados.

Sin embargo, todo se trató de un montaje realizado por el joven soldado para sorprender a su pareja.

De repente, comienza a sonar música muy emotiva y el soldado se arrodilla delante de su pareja. Cuando ella voltea, su reacción es de asombro absoluto cuando ve el anillo de matrimonio y un ramo de flores.

La pareja se abraza y todos los presentes aplauden y celebran la pedida de matrimonio.

To understand this video, you have to watch until the end. pic.twitter.com/SWTNfywcZD

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022