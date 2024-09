¿Qué día se reunirá Zelenski con Biden y Harris en la Casa Blanca y qué temas abordará?

El presidente estadounidense, Joe Biden, recibirá a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca, un encuentro que se producirá tras participar en la Asamblea General de la ONU de Nueva York y en el que hablarán sobre el estado de la guerra.

Según el comunicado lanzado por un portavoz estadounidense se reunirá por separado con la vicepresidenta Kamala Harris, también candidata para las próximas elecciones a la presidencia de Estados Unidos 2024-2029.

Está previsto que aborden la guerra entre Moscú y Kiev, precisa el texto. Zelenski, por su parte, prevé presentar un "plan para la victoria", según dijo el miércoles.

La reunión está programada para el próximo sábado 26 de septiembre, principalmente para dialogar con Biden sobre el apoyo de Estados Unidos al país europeo. "El presidente y la vicepresidenta enfatizarán su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania hasta que prevalezca en esta guerra", sentencia el comunicado.

Durante esta visita, el presidente ucraniano también podría reunirse con el candidato republicano a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre Donald Trump.

"Es probable que me reúna con él", declaró el miércoles el expresidente republicano, sin dar detalles. Zelenski tiene previsto igualmente intervenir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre en Nueva York.

El año pasado Zelenski también viajó a Washington tras la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reunirá la semana que viene en Nueva York a 130 jefes de Estado o Gobierno y donde la guerra de Ucrania será uno de los temas centrales que se tratarán. La última vez que Zelenski estuvo en Washington fue en julio para participar en la cumbre de la OTAN.

En aquel encuentro, Biden anunció un paquete de ayuda militar para el país que formaba parte de la asistencia de 61.000 millones de dólares aprobada por el Congreso estadounidense en abril, que llegó tras meses de debate por el bloqueo de los bloques republicanos.

⚡️President Zelensky is scheduled to speak at the UN General Assembly in New York on September 25 pic.twitter.com/6xHj0fMl3M