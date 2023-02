Qué es lo que se sabe de los tiroteos perpetrados en Florida en donde fallecieron tres personas, entre ellas, una niña y un presentador de noticias

Mina confirmó que dos miembros de un equipo de Spectrum News 13 desplazado hasta la escena de una investigación de homicidio recibieron disparos hoy por la tarde y que uno de ellos murió y el otro resultó herido.

Los investigadores también acudieron a una vivienda donde encontraron a una niña de 9 años y a su madre con heridas de bala, de las que la menor no pudo recuperarse y falleció.

Los tiroteos comenzaron en la calle Hialeah, donde una mujer de unos 20 años fue asesinada a tiros en horas de la mañana.

Varias personas fueron trasladadas al Centro Médico Regional de Orlando para recibir tratamiento, pero se desconocen sus condiciones, señaló el medio digital wesh.com.

Breaking news: A Spectrum News 13 journalist covering gun violence and a 9-year-old girl nearby were shot and killed in Orange County, Fla. Another journalist from the same network was also shot, as was the girl’s mother. Both were taken to the hospital. https://t.co/puhcMhkq7y

