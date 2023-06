Qué hacía el jefe de la morgue de Harvard con los restos humanos que robaba de la universidad (la acusación de la fiscalía y la venta en línea)

“Es tremendamente atroz pensando que las víctimas se ofrecieron voluntariamente para que sus restos se utilizaran para educar a profesionales de la medicina y promover la ciencia y la curación”, añadió.

Lodge, su esposa de 63 años, y otros cinco presuntos cómplices fueron acusados de participar en una “red nacional” de compraventa de restos humanos.

La fiscalía dice que de 2018 a 2022 Lodge “robó órganos y otras partes de cadáveres donados para investigación médica y educación antes de sus cremaciones”.

#BREAKING: Today, #FBI Boston special agents arrested Cedric Lodge, who managed the @harvardmed morgue, Denise Lodge, of Goffstown, NH, & Katrina Maclean, of Salem, MA, for allegedly trafficking stolen human remains. Learn more @FBIPhiladelphia @MDPAnews: https://t.co/5XBjaOS6x5

— FBI Boston (@FBIBoston) June 14, 2023