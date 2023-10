Qué pasó en Acapulco y por qué el huracán Otis fue tan devastador

En ese momento el ciclón presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 kilómetros por hora.

Otis surgió mientras la tormenta Norma estaba 80 kilómetros al sur-suroeste de Topolobampo, y 190 kilómetros al oeste de Culiacán, ambos en Sinaloa, en el noroeste de México.

El fenómeno Otis llegó después del doble azote de los ciclones Lidia y Max, que dejaron cinco muertos en total, uno en Nayarit, dos en Jalisco y dos en Guerrero.

Otis es el decimoquinto ciclón con nombre de esta temporada en el Pacífico, donde antes se formaron Adrian, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Fernanda, Greg, Hilary, Irwin, Jova, Kenneth, Lidia, Max y Norma.

Además, México es uno de los países más vulnerables al embate de huracanes, con al menos una decena de fenómenos climatológicos al año en sus costas del Pacífico y el Atlántico.

El pronóstico de que tormenta Otis tocaría tierra en el balneario de Acapulco

El lunes 23 de octubre, el SMN dijo que la tormenta Otis, formada el domingo 22, se ubicó frente a las costas de Oaxaca y mantenía su trayectoria hacia el estado de Guerrero, sur de México, donde se pronosticó que tocaría tierra el miércoles 25 de octubre al mediodía, en el balneario de Acapulco, uno de los destinos turísticos más populares del país.

Alejandra Méndez, coordinadora del SMN dijo que el fenómeno registró vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), acompañado de rachas de 100 km/h y se desplazó a 11 km/h hacia el nor-noroeste.

“Sus bandas nubosas ocasionan nublados en los estados de Guerrero y Oaxaca, se espera que durante la tarde del lunes 23, Otis continúe desplazándose hacia el nor-noroeste”, indicó.

Añadió que su amplia circulación dejaría lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Oaxaca y Chiapas y fuertes en Guerrero, así como vientos de 40 a 60 km/h y oleaje de uno a tres metros de altura en costas de Oaxaca.

Avisó que para el martes 24 por la mañana, el centro de la tormenta tropical se localizaría aproximadamente a 270 km de las costas de Guerrero y continuarían su movimiento hacia este estado.

Otis se intensifica a huracán categoría 1 durante su avance al sur de México

El martes 24 de octubre, el SMN dijo que el ciclón Otis se intensificó a huracán categoría 1 durante su avance por el Pacífico hacia los estados del sur de México, donde podría tocar tierra el miércoles 25.

El fenómeno presentó vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de 155 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 11 kilómetros por hora, según el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por su circulación, el SMN previó lluvias “torrenciales”, de 150 a 250 milímetros en Guerrero, “intensas” en Oaxaca, y “fuertes” en el Estado de México, Morelos y Puebla, así como intervalos de chubascos en Ciudad de México y Michoacán.

Asimismo, se pronosticaron rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca.

“Las precipitaciones mencionadas, que serán con descargas eléctricas, podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas de los estados mencionados”, advirtió el SMN.

El huracán Otis se eleva a categoría 2 mientras se acerca al sur de México

El mismo martes 24 de octubre, el huracán Otis se fortaleció a categoría 2, apenas horas después de haberse convertido en categoría 1, durante su avance por el Pacífico hacia los estados del sur de México, donde tocaría tierra el miércoles 25.

“El huracán Otis se ha intensificado rápidamente a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, pudiendo alcanzar la categoría 3 en las próximas horas. Su centro se localiza frente a las costas de Guerrero”, avisó el SMN.

Otis crece rápidamente a huracán categoría 3 y se dirige al estado mexicano de Guerrero

El 24 de octubre, el huracán Otis creció rápidamente a categoría 3, en la escala Saffir-Simpson, apenas unas horas después de haber pasado por las categorías 1 y 2, durante su paso por el Pacífico hacia el estado de Guerrero, sur de México, donde se dijo que podría tocar tierra el miércoles 25, según el SMN.

“El huracán Otis se ha intensificado rápidamente a categoría 3 pudiendo alcanzar la categoría 4 en las próximas horas. Su centro se localiza frente a las costas de Guerrero”, reportó el SMN.

Además, dijo que “su amplia circulación ocasionó lluvias en el centro y sur del territorio nacional, además de rachas de viento y oleaje elevado en costas de Guerrero y Oaxaca”.

Otis aumenta a huracán de categoría 4 y puede tornarse “potencialmente catastrófico”

El huracán Otis, que se desplazó por el Pacífico mexicano rumbo al estado de Guerrero, se intensificó rápidamente a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se pronosticó que podría alcanzar la categoría 5, informó el mismo martes 24 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Otis ha crecido súbitamente y en menos de 12 horas ha pasado por las categorías 1, 2, 3 y 4

“Esta tarde, Otis incrementó la velocidad de sus vientos y ahora es huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.No se descarta la posibilidad de que el sistema alcance la categoría 5, durante las próximas horas”, apuntó el SMN.

Además, se precisó que a las 18.00 horas (00.00 GMT del miércoles) se localizaba a 130 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Punta Maldonado, y a 135 km al sur-sureste de Acapulco, ambos en Guerrero.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 230 km/h, rachas de 280 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 13 km/h.

Huracán Otis llega a categoría 5

El huracán Otis, que avanzó veloz por el Pacífico mexicano para impactar en el estado de Guerrero, se intensificó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y registró vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h) y rachas 315 km/h, informó el mismo martes 24 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Otis aumentó sus vientos súbitamente y en menos de 12 horas ha pasado por las 5 categorías

En uno de sus reportes, el SMN indicó que a las 21.00 horas (03.00 GMT del miércoles 25) el centro de Otis se localizaba a 90 kilómetros (km) al sur-sureste de Acapulco, en Guerrero, y a 125 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Punta Maldonado.

Debido a estas condiciones, el SMN dijo que se mantenía zona de prevención por efectos de huracán desde Punta Maldonado hasta Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, así como una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Lagunas de Chacahua, en Oaxaca y hasta Punta Maldonado, en Guerrero.

Las autoridades de esa entidad dijeron que Otis permanecería en tierra, en Guerrero, durante 48 horas y llamó a la población en general en los estados mencionados a extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades Protección Civil, en cada estado.

Otis toca tierra cerca de Acapulco como huracán de categoría 5

Otis tocó tierra el miércoles 25 de octubre en las inmediaciones de Acapulco como huracán de categoría 5, según informó a través de sus redes sociales el Servicio Meteorológico Nacional de México.

Según la misma fuente, a las 00:25 hora local (05:25 GMT), Otis tocó tierra en las inmediaciones del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 270 km/h, rachas de 330 km/h y desplazamiento a 17 km/h al nor-noroeste.

Las extensas bandas nubosas de Otis propiciarán lluvias puntuales extraordinarias, mayores de 250 milímetros, en regiones de Guerrero; intensas (de 75 a 150 mm) en zonas de Oaxaca, y se incrementa la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos, señaló como zona de prevención y vigilancia por efectos de huracán desde Punta Maldonado hasta Zihuatanejo, Guerrero, y zona de prevención y vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Punta Maldonado, Guerrero.

Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas de los estados mencionados, por lo que se ha pedido a la población que atienda los avisos de emergencia y siga las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

Inundaciones y destrozos por huracán Otis que azota Acapulco

Inundaciones de edificios y cientos de destrozos como cristales rotos y objetos disparados por el aire a causa del viento huracanado fueron algunos efectos del huracán Otis en México de categoría 5, potencialmente catastrófico, que azotó la turística ciudad de Acapulco, el miércoles 25 de octubre.

Según narraciones de turistas y otros afectados, el que podría ser el huracán de mayor impacto en el Pacifico mexicano desde que hay registros provocó fuertes estruendos por la furia del viento que hizo volar cosas, como sombrillas, mientras las lluvias torrenciales inundaron edificios y causaron grandes destrozos en Acapulco, ciudad de unos 800 mil habitantes situada en el estado de Guerrero.

En menos de 24 horas, Otis pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, la más alta de estos fenómenos naturales, con dirección a las costas de Guerrero, afectando a zonas densamente pobladas, lo cual ha alertado a autoridades municipales, estatales y federales.

Huracán Otis pierde fuerza tras golpear el puerto mexicano de Acapulco

El huracán Otis se degradó el miércoles 25 de octubre a categoría 2 de la escala Saffir-Simpson tras golpear el puerto de Acapulco, en el Pacífico mexicano, aunque sus fuertes vientos e intensas precipitaciones seguían afectado el sur de México, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

El fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetro por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora.

Por su avance, el SMN advirtió de lluvias “extraordinarias”, mayores a 250 milímetros en Guerrero, así como “intensas” en Michoacán y el suroeste del Estado de México.

También habrá precipitaciones “muy fuertes” en Chiapas, Morelos y Oaxaca, así como rachas de viento de 120 a 150 kilómetros por hora, oleaje de 5 a 7 metros de altura y condiciones para la formación de trombas en las costas de Guerrero.

El huracán Otis decrece a categoría 1 mientras pasa sobre el sur de México

El huracán Otis decreció el miércoles 25 de octubre a categoría 1 durante su paso sobre el sur de México, donde tocó tierra en la madrugada como categoría 5 tras haberse intensificado con una velocidad que lo coloca como uno de los ciclones más potentes en la historia del Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dijo que Otis se ubicó sobre tierra 20 kilómetros al sur-sureste de San Miguel Totolapan y 160 kilómetros al nor-noroeste de Acapulco, localidades del estado de Guerrero, que permanecía con problemas en las comunicaciones.

El fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de 155 kilómetro por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora.

Más de medio millón de mexicanos se quedan sin luz por el huracán Otis

Más de medio millón de mexicanos se quedaron sin luz por el azote del huracán Otis, que tocó tierra este miércoles 25 de octubre en el sureño estado de Guerrero como categoría 5, uno de los ciclones más potentes en la historia del Pacífico, según informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Los usuarios afectados representan el 36.7% de los 1.37 millones de usuarios totales en el estado de Guerrero”, precisó la CFE en un comunicado.

La empresa eléctrica del Estado mexicano afirmó que, hasta ese momento, había restablecido el servicio del 40% de los 504 mil 434 usuarios afectados por Otis, que permanecía en tierra sobre el sur de México, ahora como categoría 1.

“Para la atención de esta emergencia la CFE dispuso de un equipo conformado por 846 trabajadores electricistas, 96 grúas, 347 vehículos, 26 plantas de emergencia y 1 helicóptero”, indicó.

En menos de 24 horas, Otis pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, la más alta de estos fenómenos naturales, con dirección a las costas de Guerrero, donde la comunicación “se perdió por completo”, por lo que aún no pueden cuantificarse los daños, según el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pocas veces, según los registros, se desarrolla así un huracán tan pronto y con tanta fuerza”, reconoció el mandatario en su rueda de prensa matutina de ese miércoles 25.

Momentos después, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que ya estaba en la zona de las afectaciones para evaluar los daños.

“Seguimos en Acapulco, donde se reportan afectaciones en la comunicación móvil. Sin embargo, ya estamos en coordinación para restablecer las líneas de telefonía lo antes posible”, publicó la mandataria en la red social X (antes Twitter).

México reporta daños en las principales carreteras de Guerrero por el huracán Otis

El Gobierno de México reportó el miércoles 25 de octubre daños en las principales carreteras del sureño estado mexicano de Guerrero, entre Chilpancingo y Acapulco, tras el paso del huracán Otis, que tocó tierra en la madrugada de ese día como categoría 5, uno de los ciclones más potentes de la historia.

Las afectaciones provocaron el cierre de circulación por el desbordamiento de un río y la caída de rocas por lo que gran parte de la costa sur del estado permanece incomunicada.

“La SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) hace un atento llamado al público en general para evitar el tránsito por la carretera México-Acapulco, tramo Chilpancingo–Acapulco, kilómetro 360+000 cerca de la caseta La Venta, ya que había cierre total a la circulación, no hay ruta alterna”, informó la dependencia en un boletín.

El fenómeno meteorológico, abundó la SICT, provocó el desbordamiento del Río Papagayo en el kilómetro 71+100 de la carretera federal libre de peaje Chilpancingo-Acapulco, por lo que se cerró en su totalidad.

Además, reportó la caída de rocas en la Ruta 95, carretera Chilpancingo-Acapulco en los kilómetros 56+300 lado derecho, 57+300 lado izquierdo y 58+100 lado, que afectaron a los municipios de Chilpancingo y Tierra Colorada.

Ante la situación, la SICT desplegó más de 900 trabajadores, 60 vehículos y más de 200 equipos de maquinaria pesada.

El equipo, aseveró que contaba con más de 50 ingenieros técnicos, así como tractores, retroexcavadoras, motoconformadoras, cargadores frontales de energía, compactadores y camiones de volteo, para restablecer “a la brevedad la circulación vehicular y dar seguridad a los usuarios”.

López Obrador se traslada al sur de México para evaluar los daños ocasionados por Otis

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se trasladó el miércoles 25 de octubre por vía terrestre a la ciudad de Acapulco, en el sur de México, para evaluar los daños ocasionados por el huracán Otis, uno de los ciclones más potentes de la historia y que tocó tierra en la madrugada de ese día como categoría 5.

“Vamos para allá ahora”, señaló el mandatario a un grupo de reporteros que lo interceptaron mientras se trasladaba vía terrestre desde Ciudad de México hacia Acapulco, uno de los principales destinos turísticos de México y que quedó incomunicado tras el paso del fenómeno meteorológico.

López Obrador queda bloqueado por los daños provocados por Otis

El convoy que encabezaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su traslado vía terrestre a la ciudad de Acapulco, en el sur del país, se quedó detenido en la autopista rumbo al popular balneario debido a daños provocados por el huracán Otis que tocó tierra como huracán de categoría 5.

López Obrador decidió, la tarde del miércoles 25, viajar a Acapulco para evaluar los daños ocasionados por el huracán Otis, uno de los ciclones más potentes de la historia y que tocó tierra en las primeras horas de ese día tras una súbita intensificación en menos de 12 horas.

“Está totalmente cerrado, no hay manera de pasar, solo que sea con maquinaria, más adelante mis compañeros están con maquinaria”, explicó una funcionaria al presidente, quien se mantuvo sobre el asiento del acompañante en el vehículo que se trasladaba, según indicó el medio Central de Noticias Mx.

El parón del vehículo presidencial se dio en el kilómetro 320 en el municipio de Juan R. Escudero, pasando la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero.

En ese lugar, el mandatario recibió un reporte del Gabinete de seguridad, entre ellos los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

“Todavía no se sabe la magnitud de los deslaves (…) en el sentido hacia México, es donde vamos a empezar a liberar, porque el sentido hacia Acapulco está totalmente cerrado”, ratificó la funcionaria a López Obrador.

Acapulco devastado y aislado tras embate del poderoso huracán Otis

El legendario balneario de Acapulco estuvo casi aislado del resto de México el miércoles 25 de octubre tras el paso del huracán Otis, que provocó devastación masiva en hoteles, centros comerciales y vías públicas.

“No hay vuelos de avión. No hay autobuses entre Ciudad de México y Acapulco”, constató un fotógrafo de la AFP horas después de que el huracán tocara tierra con vientos de hasta 315 km/h, según el gobierno mexicano.

“En Acapulco no hay señal internet ni energía (eléctrica)”, agregó este periodista que pudo salir de la ciudad para transmitir sus fotos.

López Obrador llega a Acapulco vía terrestre y regresa en helicóptero a Ciudad de México

Luego de un traslado de varias horas, vía terrestre, desde Ciudad de México a Acapulco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó la noche del miércoles 25 de octubre al popular destino, uno de los más importantes del país y que fue azotado por el huracán Otis, donde cumplió una reunión de seguridad y luego regresó a la capital mexicana.

La travesía de López Obrador incluyó una larga parada en la carretera México-Acapulco, debido a los deslaves provocados por el huracán, un atasco sobre un vehículo militar, un cruce de un río a pie, una caminata entre la maleza y un viaje de vuelta a la capital en helicóptero.

Según medios locales, el mandatario se reunió con, entre otros, el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el de Marina, Rafael Ojeda; de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y la coordinadora de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez, además de autoridades estatales y municipales.

Tras la reunión en la que le presentaron un primer recuento de los daños, López Obrador, que por la mañana en su conferencia dijo que no había condiciones para volar, regresó a Ciudad de México en un helicóptero de la Armada de México, y según la agenda de la oficina de la Presidencia de México, el mandatario encabezaría el jueves 26 su conferencia de todos los días en Palacio Nacional.

La fugaz visita del presidente mexicano a la ciudad de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos de México y ubicada en el sureño estado de Guerrero, ocurre en medio de la emergencia ya que el popular destino y otros municipios permanecen incomunicados y sin recuento de daños, a casi 24 horas del impacto del destructor huracán Otis, que tocó tierra las primeras horas del miércoles como huracán de categoría 5.

Al menos 27 muertos y 4 desaparecidos por el azote del huracán Otis en México

El Gobierno mexicano reportó el jueves 26 de octubre al menos 27 muertos y cuatro desaparecidos por el huracán Otis, que tocó tierra el miércoles 25 como categoría 5 en el estado de Guerrero, por lo que es uno de los ciclones más potentes en la historia del Pacífico.

“Lamentablemente se recibió el reporte por parte del Gobierno del Estado y del Gobierno municipal (de Acapulco) de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas, y nosotros estamos pendientes”, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en la rueda de prensa diaria del Gobierno.

Este fue el primer reporte de víctimas después de que la zona afectada por el huracán, la Costa Sur de Guerrero, quedó incomunicada por cerca de 24 horas tras el impacto de Otis, que en menos de 24 horas pasó de ser tormenta tropical a huracán categoría 5, una intensificación histórica.

“Vamos a tratar todo lo relacionado con los daños que dejó el huracán Otis en Acapulco, también en Coyuca de Benítez y en otros municipios, sin embargo, los daños mayores están en Acapulco”, comentó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El papa Francisco, “profundamente apenado” por las víctimas del huracán Otis en Acapulco

El papa Francisco expresó este viernes 27 de octubre su “profunda pena” por las víctimas y damnificados del huracán Otis, que ha causado al menos 27 muertos y cuantiosos daños materiales al impactar en Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero.

“Su Santidad Francisco, profundamente apenado al tener noticia del desastre natural que está afectando a esas costas de Guerrero, ocasionando víctimas, heridos y numerosos daños materiales, ofrece fervientes sufragios por el eterno descanso de los fallecidos”, señala un telegrama enviado en su nombre al arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, por su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

Y agregó: “A la vez que pide al señor conceda su consuelo a quienes sufren los devastantes efectos del huracán y ruega que incremente en la comunidad cristiana sentimientos de ardiente caridad para colaborar en la reconstrucción de las zonas afectadas”.

Francisco, con esta misiva, “desea hacer llegar su sentido pésame a los familiares de los difuntos, así como su paterna solicitud y cercanía espiritual a los heridos y damnificados del querido pueblo de Acapulco, a los que imparte de corazón la confortadora bendición apostólica, como signo de fe y esperanza en cristo resucitado”.

López Obrador promete pronta recuperación de Acapulco ante críticas por respuesta a Otis

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió este viernes 27 de octubre una reparación paulatina y pronta de los daños del huracán Otis, que dejó al menos 27 muertos en el sureño estado de Guerrero tras una intensidad récord, mientras la oposición lo acusa de lentitud en la respuesta para ayudar a la población.

“Ya no nos salimos de Acapulco hasta que se restablezca y regrese a la normalidad”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseguró que su Gobierno tiene como prioridad “poner de pie” lo más pronto posible a Acapulco, ciudad de cerca de un millón de habitantes y uno de los destinos turísticos más importantes de México, por lo que elaborará un plan para ayudar a empresarios y población afectada por el ciclón que impactó a la región el pasado miércoles 25 de octubre. Comienzan acciones

Como parte del plan de reconstrucción, el mandatario dio a conocer que a partir de este viernes 27 de octubre se iniciará un censo “casa por casa” en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez para ayudar a las familias que se vieron afectadas por el ciclón.

Precisó que serán cerca de mil trabajadores de la Secretaría de Bienestar los que levantarán estas encuestas para conocer los daños que dejó Otis en aproximadamente 400 mil hogares.

“A partir de hoy empiezan a recorrer las calles. Todo se va a entregar de manera directa sin intermediarios, no es a través de organizaciones a través de gestores sino de manera directa se va a ir casa por casa”, enfatizó.

López Obrador señaló que la prioridad será ayudar en la reconstrucción y reparación de viviendas, además de entregar electrodomésticos básicos como estufas, refrigeradores y colchones.

Por su parte, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dijo que ya hay avances en el restablecimiento del acceso y salida de Acapulco, en el Pacífico mexicano, pues se lograron habilitar dos puentes aéreos para evacuar a las personas que lo requieran, uno en el aeropuerto de la ciudad, y otro más en la base militar número 7, en Pie de la Cuesta.

Además, dijo que el jueves se utilizaron 150 autobuses para sacar a turistas y habitantes de la zona de desastre y hoy estarán otros 120 autobuses realizando estas tareas.

Asimismo, precisó que se han distribuido 7 mil 500 despensas y 7 mil litros de agua, y este viernes se realizará el traslado de 40 toneladas de abastecimiento para ayudar a la población.

Hasta ahora, reportó el número de muertos en 27, además de cuatro desaparecidos a quienes siguen buscando.

Por qué el huracán Otis fue tan devastador tras su paso por Acapulco

De acuerdo con The New York Times, el huracán Otis tomó a muchos por sorpresa y fue considerado como catastrófico y devastador debido a que se intensificó muy rápido. Además, se usaron varias herramientas para pronosticar su paso por Acapulco y que intervinieron varios meteorólogos.

“A pesar de que los modelos han mejorado, en ocasiones, como con en el caso de Otis, no prevén el aumento de intensidad, y nos quedamos con un ‘escenario de pesadilla’”, dijo para The New York Times Eric Blake, pronosticador del Centro Nacional de Huracanes en su reporte cuando Otis se acercaba al sur de México y la intensidad fue notoria.

Según ese medio estadounidense, la rápida intensificación observada con Otis servirá de ejemplo para determinar qué modelos de pronósticos se usarán en el futuro. Además, en los próximos días, los científicos se centrarán en responder a esa pregunta.

* Con información de AFP y EFE