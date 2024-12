¿Qué sabemos del misil balístico ruso Oreshnik?

El polvo se ha disipado en Dnipró, Ucrania, donde los investigadores están analizando los restos en una fábrica de armas alcanzada por un nuevo misil balístico ruso de alcance intermedio la semana pasada. Pero continúa el debate sobre el impacto estratégico del misil, conocido como Oreshnik, tanto en el campo de batalla de Ucrania como en lo que significa para los países de la Otán en Europa.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promocionó el misil como un ejemplo de la destreza tecnológica rusa, construido por una industria militar nacional que no se ve obstaculizada por las sanciones económicas occidentales. Los expertos dicen que parece compartir muchas características con otros misiles que Rusia ha desarrollado.

El Oreshnik también es capaz de transportar armas nucleares, en un momento en que Moscú ha incrementado las amenazas de guerra nuclear. Aún no está claro qué explosivos, si los hubo, lanzó el misil en el ataque contra Dnipró.

¿Es una nueva arma?

El Pentágono afirma que el Oreshnik es una variación del misil ruso RS-26 Rubezh, un misil balístico intercontinental (ICBM, en inglés) que se ha estado probando desde 2011.

El nombre Oreshnik significa “avellano”, una posible referencia a sus submuniciones que se asemejan a racimos de avellanas, dijo Timothy Wright, experto en misiles rusos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un grupo de investigación con sede en Londres.

“Este sistema lleva tiempo en desarrollo”, dijo Jeffrey Lewis, experto en la no proliferación nuclear del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales.

Existen algunas diferencias físicas entre los sistemas de misiles Oreshnik y Rubezh. Los restos del lugar del impacto muestran que el Oreshnik medía aproximadamente un metro de circunferencia, frente a los casi dos metros del Rubezh, según Wright.

Esto podría deberse a que el Oreshnik está diseñado para volar distancias más cortas que el Rubezh. Como misil balístico intercontinental, el Rubezh podría alcanzar objetivos en cualquier lugar de la Tierra, dijeron los expertos, mientras que un misil balístico de alcance intermedio como el Oreshnik solo podría volar unos 5 mil 500 km. Eso le permitiría alcanzar la mayor parte de Europa.

A pesar del alcance inferior a un ICBM del Oreshnik, Nick Brown, analista de Janes, la empresa de inteligencia de defensa con sede en Gran Bretaña, dijo que era el arma de mayor alcance que jamás se había utilizado en un conflicto en Europa.

Basándose en pruebas anteriores, los expertos creen que el Rubezh puede transportar hasta cuatro ojivas. Funcionarios ucranianos dijeron que, en el ataque sobre Dnipró, el Oreshnik llevaba seis, cada una con un racimo de seis submuniciones. Ucrania dijo que Rusia podría tener almacenados hasta 10 misiles Oreshnik.

Las submuniciones en misiles balísticos de largo alcance son “bastante inusuales”, dijo Wright. Pero muchos misiles comparten porciones de la misma tecnología. “No se reinventa la rueda cada vez que se fabrica un nuevo misil”, dijo.

¿Cuánto daño causa?

El ataque del Oreshnik “causó daños en instalaciones de infraestructura civil y en la infraestructura de la ciudad de Dnipró en particular”, dijo el domingo a The Associated Press un funcionario de seguridad ucraniano. No se informó de ninguna muerte en el ataque.

La fábrica de armas que fue alcanzada probablemente no sufrió daños graves, dijo Lewis, basándose en imágenes de satélite tomadas tras el ataque.

“Los daños en las instalaciones son bastante concretos: sin enormes explosiones, solo grandes agujeros en los tejados”, dijo Lewis en una entrevista. “Les causará molestias y probablemente pondrá la fábrica fuera de servicio durante unos días”.

Los misiles balísticos son propulsados a la atmósfera por cohetes antes de descender a gran velocidad debido a la atracción de la gravedad. Eso puede hacer que sean muy difíciles de interceptar por los sistemas de defensa antiaérea, y casi imposible si se liberan submuniciones. Un análisis de Janes descubrió que los sistemas de misiles estadounidenses, como el Terminal High Altitude Area Defense, podrían interceptar el Oreshnik cuando se desplaza por encima de la atmósfera, al igual que el sistema de defensa Arrow 3 utilizado por Israel, pero Ucrania no dispone de estos sistemas.

Lewis y Wright dijeron que las ojivas del Oreshnik probablemente llevaban cantidades muy pequeñas de explosivos o quizá ninguna, basándose en los videos de las pequeñas explosiones que provocaron al impactarse. Solo la fuerza de municiones vacías al chocar contra la fábrica de armas a gran velocidad podría causar los tipos de explosiones que se ven en los videos.

“Francamente, cuando entran a esas velocidades, las ojivas inertes causan muchísimo daño”, dijo Tom Karako, director del proyecto de defensa antimisiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington.

Pero Wright advirtió que aún no se dispone de imágenes claras del lugar de la colisión. “En este momento nos resulta muy difícil hacer una evaluación de los daños de la batalla”, dijo.

¿Es realimente una amenaza nuclear?

Los expertos dijeron que el Kremlin parecía estar utilizando el lanzamiento del misil para avivar el temor a que pudiera utilizar armas nucleares contra Ucrania. Putin ha intentado establecer una serie de líneas rojas para Estados Unidos y la OTAN, como el uso de armas suministradas por Estados Unidos para atacar objetivos dentro de Rusia, pero con un éxito limitado.

Días antes del ataque de Oreshnik, el gobierno de Biden dio permiso a Ucrania para disparar misiles de ataque profundo conocidos como ATACMS contra Rusia. Esto enfureció a Putin, quien acusó a Estados Unidos de convertirse en un combatiente activo en Ucrania. Ucrania atacó dentro de Rusia con los misiles el 19 de noviembre, y el ataque del Oreshnik de Rusia sucedió dos días después.

El Oreshnik “no se trata de la importancia en el campo de batalla, sino del alarde militar”, dijo Karako.

Pero Lewis dijo que el Oreshnik también tenía una “capacidad militar real” en la guerra de Rusia en Ucrania, señalando que apuntar a la fábrica de armas de Dnipró inhibiría a las fuerzas de Kiev. “Veremos cuánto daño ha causado, pero no creo que lo hayan hecho solo para demostrar algo”, dijo.

El servicio estatal ruso de noticias Tass informó que el Kremlin avisó a Estados Unidos 30 minutos antes del lanzamiento del misil, tal como lo estipula un acuerdo de 1988 entre ambos países, que exige la notificación del momento y el lugar de las pruebas de misiles.

“Si los rusos no hubieran brindado la notificación, los estadounidenses habrían estado muy preocupados por lo que los rusos acababan de lanzar”, dijo Wright. “Porque, ya se sabe, siempre ha habido una sombra nuclear flotando sobre este conflicto”.