Qué usos tiene el nitrato de sodio, causante de la explosión mortal en Beirut

La explosión en el puerto de Beirut este 4 de agosto que mató al menos 50 personas y dejó heridas a 3 mil ocurrió en un almacén de materiales explosivos de alto poder, de acuerdo con la agencia de aduanas de Líbano.

Medios locales que dan cobertura a la tragedia informan que la sustancia que explotó fue nitrato de sodio. Badri Daher, director de aduanas, confirmó que en esos depósitos había toneladas de nitrato de sodio.

¿Qué es el nitrato de sodio?

Representado por la fórmula NaNO3, el nitrato de sodio es una composición de moléculas de nitrógeno, oxígeno y sodio.

Su uso industrial está relacionado con la conservación de alimentos, como aditivo del cemento y como fertilizante, pero también funciona como explosivo.

Infobae reportó que el nitrato de sodio puede encontrarse en la naturaleza en minerales como la nitratina o salitre, y de hecho hay yacimientos en Chile y Perú.

Para las personas este producto puede ser incoloro e inodoro, pero tóxico al tacto y muy inflamable.

Dadas sus características ha servido para producir explosivos militares, aunque se ha utilizado también como pólvora y para la fabricación de bombas caseras, junto con otros elementos.

Existe un debate sobre si su uso en la industria de los alimentos causa perjuicio en la salud, básicamente con algunos tipos de cáncer.

Todo lo anterior ha creado regulaciones alrededor del comercio de nitrato de sodio, puesto que la comunidad internacional intenta evitar que este elemento caiga en manos de grupos terroristas.

Por lo pronto, Líbano no ha precisado cómo han sido las incautaciones del nitrato de sodio.

